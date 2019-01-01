Лучанка влаштувала у власній квартирі горілчаний «магазин»





Про це повідомляє муніципальна варта Луцької міськради на своїй сторінці у Facebook.



Так, продаж алкоголю з рук зафіксували інспектори департаменту муніципальної варти в будинку на вулиці Декабристів, 31.



На порушницю склали протокол про адмінправопорушення за ч.3 ст. 156 КУпАП, який направлять для розгляду в Луцький міськрайонний суд. Стаття передбачає відповідальність у вигляді накладення штрафу у розмірі від 3400 до 10200 гривень.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Луцькі муніципали виявили «точку» продажу алкоголю сумнівної якості.Про це повідомляє муніципальна варта Луцької міськради на своїй сторінці у Facebook.Так, продаж алкоголю з рук зафіксували інспектори департаменту муніципальної варти в будинку на вулиці Декабристів, 31.На порушницю склали протокол про адмінправопорушення за ч.3 ст. 156 КУпАП, який направлять для розгляду в Луцький міськрайонний суд. Стаття передбачає відповідальність у вигляді накладення штрафу у розмірі від 3400 до 10200 гривень.

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