Лучанка влаштувала у власній квартирі горілчаний «магазин»
Сьогодні, 10:10
Луцькі муніципали виявили «точку» продажу алкоголю сумнівної якості.
Про це повідомляє муніципальна варта Луцької міськради на своїй сторінці у Facebook.
Так, продаж алкоголю з рук зафіксували інспектори департаменту муніципальної варти в будинку на вулиці Декабристів, 31.
На порушницю склали протокол про адмінправопорушення за ч.3 ст. 156 КУпАП, який направлять для розгляду в Луцький міськрайонний суд. Стаття передбачає відповідальність у вигляді накладення штрафу у розмірі від 3400 до 10200 гривень.
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Про це повідомляє муніципальна варта Луцької міськради на своїй сторінці у Facebook.
Так, продаж алкоголю з рук зафіксували інспектори департаменту муніципальної варти в будинку на вулиці Декабристів, 31.
На порушницю склали протокол про адмінправопорушення за ч.3 ст. 156 КУпАП, який направлять для розгляду в Луцький міськрайонний суд. Стаття передбачає відповідальність у вигляді накладення штрафу у розмірі від 3400 до 10200 гривень.
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