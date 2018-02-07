На Волині – найнижчий показник народжуваності за усі роки незалежності





Померло у 2018 році на 2440 осіб більше, ніж народилось, – пише



Повідомили, населення області почало скорочуватись у 1995 році. Так тривало до 2009 року, коли народжуваність знову стала більшою, ніж смертність. Однак починаючи з 2015 року волинян знову більше помирає, ніж народжується.



Рекордними на Волині за народжуваністю були 1992 рік, коли на світ з’явилось 16 124 дітей, та 2012 рік – 15 346 дітей.



У січні-травні 2019 року - народилось 4270 дітей. Природний приріст населення (переважання народжуваності над смертністю) за цей період зафіксовали лише у Камінь-Каширському районі (+ 5 осіб).

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Минулоріч в області на світ з’явилось 11270 немовлят. Це – найнижчий показник за усі роки незалежності.Померло у 2018 році на 2440 осіб більше, ніж народилось, – пише Волинь нова з посиланням на ГУС у Волинській області.Повідомили, населення області почало скорочуватись у 1995 році. Так тривало до 2009 року, коли народжуваність знову стала більшою, ніж смертність. Однак починаючи з 2015 року волинян знову більше помирає, ніж народжується.Рекордними на Волині за народжуваністю були 1992 рік, коли на світ з’явилось 16 124 дітей, та 2012 рік – 15 346 дітей.У січні-травні 2019 року - народилось 4270 дітей. Природний приріст населення (переважання народжуваності над смертністю) за цей період зафіксовали лише у Камінь-Каширському районі (+ 5 осіб).

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