У Німеччині жорстоко вбили заробітчанку з України

У Берліні (Німеччина) жорстоко вбили 25-річну українську заробітчанкуВідомо, що злочин стався в четвер, 25 липня. Про це на сторінці у Facebook повідомили колеги загиблої із кінологічного клубу, - пише Обозреватель.Михайлюк поїхала працювати на іноземну компанію, щоб забезпечити своїх батьків і маленьку дочку Анастасію. У столиці Німеччини вона знімала квартиру, де й знайшли її тіло з множинними ножовими пораненнями.Передбачається, що дівчину вбив власник житла, 44-річний громадянин ФРН. Його вже взяли під арешт."Наталю, ти назавжди залишишся для нас світлим ангелом із чарівною посмішкою та палаючими очима. Настюша завжди матиме підтримку з нашого боку! Доставка тіла відбудеться пізніше", – йдеться в повідомленні.