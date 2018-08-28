У Німеччині жорстоко вбили заробітчанку з України
Сьогодні, 10:31
У Берліні (Німеччина) жорстоко вбили 25-річну українську заробітчанку Наталю Михайлюк.
Відомо, що злочин стався в четвер, 25 липня. Про це на сторінці у Facebook повідомили колеги загиблої із кінологічного клубу, - пише Обозреватель.
Михайлюк поїхала працювати на іноземну компанію, щоб забезпечити своїх батьків і маленьку дочку Анастасію. У столиці Німеччини вона знімала квартиру, де й знайшли її тіло з множинними ножовими пораненнями.
Передбачається, що дівчину вбив власник житла, 44-річний громадянин ФРН. Його вже взяли під арешт.
"Наталю, ти назавжди залишишся для нас світлим ангелом із чарівною посмішкою та палаючими очима. Настюша завжди матиме підтримку з нашого боку! Доставка тіла відбудеться пізніше", – йдеться в повідомленні.
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Відомо, що злочин стався в четвер, 25 липня. Про це на сторінці у Facebook повідомили колеги загиблої із кінологічного клубу, - пише Обозреватель.
Михайлюк поїхала працювати на іноземну компанію, щоб забезпечити своїх батьків і маленьку дочку Анастасію. У столиці Німеччини вона знімала квартиру, де й знайшли її тіло з множинними ножовими пораненнями.
Передбачається, що дівчину вбив власник житла, 44-річний громадянин ФРН. Його вже взяли під арешт.
"Наталю, ти назавжди залишишся для нас світлим ангелом із чарівною посмішкою та палаючими очима. Настюша завжди матиме підтримку з нашого боку! Доставка тіла відбудеться пізніше", – йдеться в повідомленні.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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