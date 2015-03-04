У Ковелі закупили партію планшетів для міської ради
Сьогодні, 18:01
Ковельській міськраді закупили планшети, щоб скоротити затрати на купівлю паперу для друку документів.
Про це на сьогоднішній апаратній нараді повідомив міський голова Олег Кіндер, – пише ПроКовель.
За допомогою цих пристроїв планують обмінюватися інформацією між відділами, управліннями, тобто структурними підрозділами виконавчого комітету Ковельської міської ради.
Нині у мерії освоюють нову систему електронного документообігу «Аскод», яку і хочуть встановити на планшети. Днями вони надійдуть до Ковеля.
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Про це на сьогоднішній апаратній нараді повідомив міський голова Олег Кіндер, – пише ПроКовель.
За допомогою цих пристроїв планують обмінюватися інформацією між відділами, управліннями, тобто структурними підрозділами виконавчого комітету Ковельської міської ради.
Нині у мерії освоюють нову систему електронного документообігу «Аскод», яку і хочуть встановити на планшети. Днями вони надійдуть до Ковеля.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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