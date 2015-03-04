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У Ковелі закупили партію планшетів для міської ради

У Ковелі закупили партію планшетів для міської ради
Ковельській міськраді закупили планшети, щоб скоротити затрати на купівлю паперу для друку документів.

Про це на сьогоднішній апаратній нараді повідомив міський голова Олег Кіндер, – пише ПроКовель.

За допомогою цих пристроїв планують обмінюватися інформацією між відділами, управліннями, тобто структурними підрозділами виконавчого комітету Ковельської міської ради.

Нині у мерії освоюють нову систему електронного документообігу «Аскод», яку і хочуть встановити на планшети. Днями вони надійдуть до Ковеля.

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Теги: планшет, Ковель, міськрада
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