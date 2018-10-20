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П'яний волинянин на скутері ганяв трасою

П'яний волинянин на скутері ганяв трасою
Поліцейські затримали водія скутера, який рухався без номерних знаків і мотошолома у селі Забороль.

Про це інформує патрульна поліція Волинської області.

Зазначається, що водій мав 2,07 проміле алкоголю. Він надав патрульним декілька доларів і 200 гривень, щоб уникнути відповідальності. Інспектори відмовились.

А на порушника оформили протокол і постанову, викликали слідчих.


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Теги: скутер
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