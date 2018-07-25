Перетнув суцільну: на Волині водій пропонував поліцейській хабара
Сьогодні, 10:52
51-річний ковельчанин пропонував патрульній взяти гроші, щоб не отримати штраф за перетин суцільної смуги.
Про це повідомили у прес-службі патрульної поліції Волинської області
Зазначають, що інцидент трапився 27-28 липня.
Чоловіка зупинили за перетин суцільної лінії.
У результаті він отримав постанову. Також йому загрожує кримінал за пропозицію неправомірної вигоди.
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Про це повідомили у прес-службі патрульної поліції Волинської області
Зазначають, що інцидент трапився 27-28 липня.
Чоловіка зупинили за перетин суцільної лінії.
У результаті він отримав постанову. Також йому загрожує кримінал за пропозицію неправомірної вигоди.
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