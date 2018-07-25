Перетнув суцільну: на Волині водій пропонував поліцейській хабара





Про це повідомили у прес-службі патрульної поліції Волинської області



Зазначають, що інцидент трапився 27-28 липня.



Чоловіка зупинили за перетин суцільної лінії.



У результаті він отримав постанову. Також йому загрожує кримінал за пропозицію неправомірної вигоди.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 51-річний ковельчанин пропонував патрульній взяти гроші, щоб не отримати штраф за перетин суцільної смуги.Про це повідомили у прес-службі патрульної поліції Волинської областіЗазначають, що інцидент трапився 27-28 липня.Чоловіка зупинили за перетин суцільної лінії.У результаті він отримав постанову. Також йому загрожує кримінал за пропозицію неправомірної вигоди.

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