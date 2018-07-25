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Перетнув суцільну: на Волині водій пропонував поліцейській хабара

Перетнув суцільну: на Волині водій пропонував поліцейській хабара
51-річний ковельчанин пропонував патрульній взяти гроші, щоб не отримати штраф за перетин суцільної смуги.

Про це повідомили у прес-службі патрульної поліції Волинської області

Зазначають, що інцидент трапився 27-28 липня.

Чоловіка зупинили за перетин суцільної лінії.

У результаті він отримав постанову. Також йому загрожує кримінал за пропозицію неправомірної вигоди.

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Теги: хабар, Волинь, патрульний
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