На Волині п'яний мотоцикліст втікав від патрульних





Про це повідомляє



Повідомляють, водій мопеда вдарив легковик та почав втікати. Через кілька хвилин його заблокували правоохоронці.



Встановили, 22-річний винуватець мав ознаки сп’яніння.



На правопорушника склали 3 протоколи та винесли об’єднану постанову.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Волині на вихідних патрульна поліція затримала п'яного мотоцикліста.Про це повідомляє патрульна поліція Волинської області на сторінці у Facebook.Повідомляють, водій мопеда вдарив легковик та почав втікати. Через кілька хвилин його заблокували правоохоронці.Встановили, 22-річний винуватець мав ознаки сп’яніння.На правопорушника склали 3 протоколи та винесли об’єднану постанову.

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