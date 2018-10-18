На Волині п'яний мотоцикліст втікав від патрульних
Сьогодні, 11:00
На Волині на вихідних патрульна поліція затримала п'яного мотоцикліста.
Про це повідомляє патрульна поліція Волинської області на сторінці у Facebook.
Повідомляють, водій мопеда вдарив легковик та почав втікати. Через кілька хвилин його заблокували правоохоронці.
Встановили, 22-річний винуватець мав ознаки сп’яніння.
На правопорушника склали 3 протоколи та винесли об’єднану постанову.
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Про це повідомляє патрульна поліція Волинської області на сторінці у Facebook.
Повідомляють, водій мопеда вдарив легковик та почав втікати. Через кілька хвилин його заблокували правоохоронці.
Встановили, 22-річний винуватець мав ознаки сп’яніння.
На правопорушника склали 3 протоколи та винесли об’єднану постанову.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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