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На Волині п'яний мотоцикліст втікав від патрульних

На Волині п'яний мотоцикліст втікав від патрульних
На Волині на вихідних патрульна поліція затримала п'яного мотоцикліста.

Про це повідомляє патрульна поліція Волинської області на сторінці у Facebook.

Повідомляють, водій мопеда вдарив легковик та почав втікати. Через кілька хвилин його заблокували правоохоронці.

Встановили, 22-річний винуватець мав ознаки сп’яніння.

На правопорушника склали 3 протоколи та винесли об’єднану постанову.

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Теги: Волинь, патрульна поліція, п'яний мотоцикліст
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