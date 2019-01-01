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У «ПортCity» відбудеться шкільний ярмарок*

У «ПортCity» відбудеться шкільний ярмарок*
Позаду уже екватор літа, саме час подумати та спланувати підготовку до нового навчального року. Саме тому 10 та 11 серпня ТРЦ «ПортCity» організовує шкільний ярмарок.

Окрім товарів для школи, які можна буде придбати на ярмарку від гіпермаркеті «Там Там», відбуватимуться цікаві освітні проекти, презентації, майстер-класи для школярів від партнерів події.

Протягом двох днів буде також діяти ярмарок Handmade, де можна буде придбати цікаві та корисні вироби ручної роботи. 11 серпня відбудеться турнір-майстерклас «Супер Фермер» від магазину BeSmart, що знаходиться на 3-му поверсі ТРЦ.

Ну і найголовніше, святі усі охочі зможуть не лише повчитися, а й розважитися та отримати цінні подарунки.

«Запрошуємо як дітей, так і дорослих! Збираємось до школи разом з ТРЦ ПортCity!» – йдеться у повідомленні.
У «ПортCity» відбудеться шкільний ярмарок*

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Теги: ПортCity
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