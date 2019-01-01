До нововолинської лікарні за тиждень потрапило 2 людей, які травмувались на виробництві
Сьогодні, 11:03
У нововолинську лікарню за минулий тиждень ( з 22 по 28 липня) звернулося 299 людей.
Про це йдеться на сторінці закладу у facebook.
Так, госпіталізовано було 177 осіб:
• з інфарктом міокарда 1;
• з гострим порушенням мозкового кровообігу 6;
• з алкогольною інтоксикацією 5;
• госпіталізовано з травмами різного характеру 25.
У приймальному відділення надали медичну допомогу 133 хворим,
в тому числі 18 дітям.
У лікарню звернулось 2 людей потерпілих внаслідок нещасних випадків на виробництві.
Надали медичну допомогу:
• 23 особі з невиробничими та побутовими травмами,
• 1 потерпілому внаслідок травм кримінального характеру.
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Про це йдеться на сторінці закладу у facebook.
Так, госпіталізовано було 177 осіб:
• з інфарктом міокарда 1;
• з гострим порушенням мозкового кровообігу 6;
• з алкогольною інтоксикацією 5;
• госпіталізовано з травмами різного характеру 25.
У приймальному відділення надали медичну допомогу 133 хворим,
в тому числі 18 дітям.
У лікарню звернулось 2 людей потерпілих внаслідок нещасних випадків на виробництві.
Надали медичну допомогу:
• 23 особі з невиробничими та побутовими травмами,
• 1 потерпілому внаслідок травм кримінального характеру.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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