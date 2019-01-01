вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

До нововолинської лікарні за тиждень потрапило 2 людей, які травмувались на виробництві

До нововолинської лікарні за тиждень потрапило 2 людей, які травмувались на виробництві
У нововолинську лікарню за минулий тиждень ( з 22 по 28 липня) звернулося 299 людей.

Про це йдеться на сторінці закладу у facebook.

Так, госпіталізовано було 177 осіб:

• з інфарктом міокарда 1;
• з гострим порушенням мозкового кровообігу 6;
• з алкогольною інтоксикацією 5;
• госпіталізовано з травмами різного характеру 25.

У приймальному відділення надали медичну допомогу 133 хворим,
в тому числі 18 дітям.

У лікарню звернулось 2 людей потерпілих внаслідок нещасних випадків на виробництві.

Надали медичну допомогу:
• 23 особі з невиробничими та побутовими травмами,
• 1 потерпілому внаслідок травм кримінального характеру.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: лікарня
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Терміново потрібна допомога молодому батькові двох дівчаток, який перебуває без свідомості у лікарні Луцька
Обрали нового голову Волинської обласної ради
Відомо, яким буде і коли з'явиться фонтан на Театральному майдані Луцька
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Ремонти, реконструкція алеї поховань та пам’ятник ветеранам ВДВ: у Луцьку «перекроять» бюджет
Сьогодні, 11:16
На волинській шахті загинув гірник
Сьогодні, 11:12
До нововолинської лікарні за тиждень потрапило 2 людей, які травмувались на виробництві
Сьогодні, 11:03
У «ПортCity» відбудеться шкільний ярмарок*
Сьогодні, 11:03
На Волині п'яний мотоцикліст втікав від патрульних
Сьогодні, 11:00
Схожі новини
На Волині у пожежі обгорів 5-річний хлопчик: дитина – у важкому стані в лікарні На Волині у пожежі обгорів 5-річний хлопчик: дитина – у важкому стані в лікарні
Сьогодні, 11:30
Чоловіка, якого у Луцьку шукали три дні, виявили у лікарні Чоловіка, якого у Луцьку шукали три дні, виявили у лікарні
28 липень, 19:50
У лікарні на Волині відкрили бібліотечний пункт У лікарні на Волині відкрили бібліотечний пункт
28 липень, 03:44
У луцькій лікарні пацієнтам встановлюють кардіостимулятори У луцькій лікарні пацієнтам встановлюють кардіостимулятори
25 липень, 16:30
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На Волині повісилася 16-річна дівчина
Сьогодні, 12:15
 0
Хто він – головний «регіонал» Володимира?
Сьогодні, 12:05
 0
У Луцьку хочуть впровадити систему, що дозволить відслідковувати аварії в електромережі онлайн
Сьогодні, 12:05
 0
Волинянин намагався провезти до України хімікатів на 350 тисяч гривень
Сьогодні, 12:02
 0
Двом луцьким забудовникам у декілька разів хочуть зменшити пайову участь
Сьогодні, 11:45
 0
Медіа
відео
1/8
﻿