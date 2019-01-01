До нововолинської лікарні за тиждень потрапило 2 людей, які травмувались на виробництві





Про це йдеться на сторінці закладу у facebook.



Так, госпіталізовано було 177 осіб:



• з інфарктом міокарда 1;

• з гострим порушенням мозкового кровообігу 6;

• з алкогольною інтоксикацією 5;

• госпіталізовано з травмами різного характеру 25.



У приймальному відділення надали медичну допомогу 133 хворим,

в тому числі 18 дітям.



У лікарню звернулось 2 людей потерпілих внаслідок нещасних випадків на виробництві.



Надали медичну допомогу:

• 23 особі з невиробничими та побутовими травмами,

• 1 потерпілому внаслідок травм кримінального характеру.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У нововолинську лікарню за минулий тиждень ( з 22 по 28 липня) звернулося 299 людей.Про це йдеться на сторінці закладу у facebook.Так, госпіталізовано було 177 осіб:• з інфарктом міокарда 1;• з гострим порушенням мозкового кровообігу 6;• з алкогольною інтоксикацією 5;• госпіталізовано з травмами різного характеру 25.У приймальному відділення надали медичну допомогу 133 хворим,в тому числі 18 дітям.У лікарню звернулось 2 людей потерпілих внаслідок нещасних випадків на виробництві.Надали медичну допомогу:• 23 особі з невиробничими та побутовими травмами,• 1 потерпілому внаслідок травм кримінального характеру.

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