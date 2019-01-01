У ТРЦ «ПортCity» можна виграти подорож на двох до ОАЕ*
Сьогодні, 19:48
Відпочинку та моря багато не буває. Навіть якщо Ви уже встигли поніжитись на узбережжі, від подорожі до Об’єднаних Арабських Еміратів точно ніхто не відмовиться.
«Поспішайте, щоб виграти подорож мрії лишилось 3 дні. Умови зовсім прості!» – закликають у ТРЦ.
З 1 по 31 липня робіть покупки у магазинах та закладах ТРЦ «ПортCity» (окрім гіпермаркету «Там Там») єдиним чеком на суму від 300 гривень, вказуйте на звороті чеку своє прізвище, ім’я та номер телефону, опускайте його у лототрон, що знаходиться у холі на 1 поверсі ТРЦ та вигравайте!
31 липня о 19:00 відбудеться розіграш та оголошення результатів! Особиста присутність обов’язкова!
«Станьте тим щасливчиком, який поїде у захоплюючу подорож від ТРЦ
«ПортCity»! Відпочинок в ОАЕ на двох чекає саме на Вас!» – йдеться у дописі.
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«Поспішайте, щоб виграти подорож мрії лишилось 3 дні. Умови зовсім прості!» – закликають у ТРЦ.
З 1 по 31 липня робіть покупки у магазинах та закладах ТРЦ «ПортCity» (окрім гіпермаркету «Там Там») єдиним чеком на суму від 300 гривень, вказуйте на звороті чеку своє прізвище, ім’я та номер телефону, опускайте його у лототрон, що знаходиться у холі на 1 поверсі ТРЦ та вигравайте!
31 липня о 19:00 відбудеться розіграш та оголошення результатів! Особиста присутність обов’язкова!
«Станьте тим щасливчиком, який поїде у захоплюючу подорож від ТРЦ
«ПортCity»! Відпочинок в ОАЕ на двох чекає саме на Вас!» – йдеться у дописі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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