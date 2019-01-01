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У ТРЦ «ПортCity» можна виграти подорож на двох до ОАЕ*

У ТРЦ «ПортCity» можна виграти подорож на двох до ОАЕ*
Відпочинку та моря багато не буває. Навіть якщо Ви уже встигли поніжитись на узбережжі, від подорожі до Об’єднаних Арабських Еміратів точно ніхто не відмовиться.

«Поспішайте, щоб виграти подорож мрії лишилось 3 дні. Умови зовсім прості!» – закликають у ТРЦ.

З 1 по 31 липня робіть покупки у магазинах та закладах ТРЦ «ПортCity» (окрім гіпермаркету «Там Там») єдиним чеком на суму від 300 гривень, вказуйте на звороті чеку своє прізвище, ім’я та номер телефону, опускайте його у лототрон, що знаходиться у холі на 1 поверсі ТРЦ та вигравайте!

31 липня о 19:00 відбудеться розіграш та оголошення результатів! Особиста присутність обов’язкова!

«Станьте тим щасливчиком, який поїде у захоплюючу подорож від ТРЦ
«ПортCity»! Відпочинок в ОАЕ на двох чекає саме на Вас!» – йдеться у дописі.

У ТРЦ «ПортCity» можна виграти подорож на двох до ОАЕ*

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Теги: ПортCity
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У ТРЦ «ПортCity» можна виграти подорож на двох до ОАЕ*
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