вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

На Волині за тиждень втопилося п'ятеро людей

На Волині за тиждень втопилося п'ятеро людей
На Волині за минулий тиждень на водних об’єктах області загинуло п'ятеро людей.

Про це інформує прес-служба ДСНС у Волинській області.

Зокрема у річці Турія біля села Тойкут Ковельського району втопився 50-річний чоловік.

Також з копанки в селі Грузятин Маневицького району місцеві жителі підняли тіло 10-річної дівчинки.

У місті Ківерці на місцевому озері втопився 48-річний чоловік.

Окрім цього, у приватному ставку в селі Овадне втопився 37-річний чоловік.

У селі Дідичі Ківерцівського району місцеві жителі підняли з дна штучного ставка 35-річного місцевого жителя.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: ДСНС Волинь, статистика, потопельники, смерть
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Терміново потрібна допомога молодому батькові двох дівчаток, який перебуває без свідомості у лікарні Луцька
Обрали нового голову Волинської обласної ради
Відомо, яким буде і коли з'явиться фонтан на Театральному майдані Луцька
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Волині львів'янин обікрав магазин на 10 тисяч. ФОТО
Сьогодні, 11:41
На Волині у пожежі обгорів 5-річний хлопчик: дитина – у важкому стані в лікарні
Сьогодні, 11:30
На Волині за тиждень втопилося п'ятеро людей
Сьогодні, 11:24
На Волині через пожежу в магазині постраждала жінка
Сьогодні, 11:17
Ремонти, реконструкція алеї поховань та пам’ятник ветеранам ВДВ: у Луцьку «перекроять» бюджет
Сьогодні, 11:16
Схожі новини
Назвали найпоширеніші причини ДТП на Волині Назвали найпоширеніші причини ДТП на Волині
19 червень, 12:40
Скільки людей померло на Волині у 2018 році Скільки людей померло на Волині у 2018 році
22 січень, 14:05
90 людей загинуло в аваріях на Волині цьогоріч 90 людей загинуло в аваріях на Волині цьогоріч
13 листопад, 2018, 11:08
На Волині вдвічі збільшилася кількість смертей на підприємствах На Волині вдвічі збільшилася кількість смертей на підприємствах
14 вересень, 2018, 11:09
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Скільки у Луцьку «заробляють» тролейбуси
Сьогодні, 12:18
 0
На Волині повісилася 16-річна дівчина
Сьогодні, 12:15
 0
Хто він – головний «регіонал» Володимира?
Сьогодні, 12:05
 0
У Луцьку хочуть впровадити систему, що дозволить відслідковувати аварії в електромережі онлайн
Сьогодні, 12:05
 0
Волинянин намагався провезти до України хімікатів на 350 тисяч гривень
Сьогодні, 12:02
 0
Медіа
відео
1/8
﻿