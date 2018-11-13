На Волині за тиждень втопилося п'ятеро людей





Про це інформує



Зокрема у річці Турія біля села Тойкут Ковельського району втопився 50-річний чоловік.



Також з копанки в селі Грузятин Маневицького району місцеві жителі підняли тіло 10-річної дівчинки.



У місті Ківерці на місцевому озері втопився 48-річний чоловік.



Окрім цього, у приватному ставку в селі Овадне втопився 37-річний чоловік.



У селі Дідичі Ківерцівського району місцеві жителі підняли з дна штучного ставка 35-річного місцевого жителя.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Волині за минулий тиждень на водних об’єктах області загинуло п'ятеро людей.Про це інформує прес-служба ДСНС у Волинській області. Зокрема у річці Турія біля села Тойкут Ковельського району втопився 50-річний чоловік.Також з копанки в селі Грузятин Маневицького району місцеві жителі підняли тіло 10-річної дівчинки.У місті Ківерці на місцевому озері втопився 48-річний чоловік.Окрім цього, у приватному ставку в селі Овадне втопився 37-річний чоловік.У селі Дідичі Ківерцівського району місцеві жителі підняли з дна штучного ставка 35-річного місцевого жителя.

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