На Волині у пожежі обгорів 5-річний хлопчик: дитина – у важкому стані в лікарні





Неприємний інцидент трапився 27 липня, - пише У ДСНС України у Волинській області.



Так, через пожежу на відкритій території отримав термічні опіки обличчя, тулуба та правої руки 5-річний мешканець села Галузія Маневицького району.



У важкому стані з ознаками опікового шоку хлопчика госпіталізували у Волинську обласну дитячу лікарню. Імовірно, пожежа трапилася внаслідок дитячих пустощів з вогнем.

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