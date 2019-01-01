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На Волині у пожежі обгорів 5-річний хлопчик: дитина – у важкому стані в лікарні

На Волині у пожежі обгорів 5-річний хлопчик: дитина – у важкому стані в лікарні
У селі Галузія Маневицького району внаслідок пожежі сильно постраждала дитина.

Неприємний інцидент трапився 27 липня, - пише У ДСНС України у Волинській області.

Так, через пожежу на відкритій території отримав термічні опіки обличчя, тулуба та правої руки 5-річний мешканець села Галузія Маневицького району.

У важкому стані з ознаками опікового шоку хлопчика госпіталізували у Волинську обласну дитячу лікарню. Імовірно, пожежа трапилася внаслідок дитячих пустощів з вогнем.

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Теги: опіки, дитина, лікарня
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