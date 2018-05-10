На Волині львів'янин обікрав магазин на 10 тисяч. ФОТО
Сьогодні, 11:41
У Турійському районі мешканець Львівської області обікрав магазин.
Про це повідомили у прес-службі ГУНП у Волинській області.
У ніч на суботу, 27 липня, правопорушник зірвав навісний замок тильних дверей магазину та викрав з приміщення слабоалкогольні напої та продукти харчування. Сума заданих матеріальних збитків склала 10 тис. грн..
Співробітники поліції оперативно встановили, що крадіжку скоїв 22-річний житель Львівської області. Частину викрадених товарів вилучили.
«Зловмисникові повідомили про підозру у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 185 Кримінального кодексу України. Йдеться про крадіжку поєднану із проникненням у приміщення. Вирішується питання щодо обрання йому міри запобіжного заходу», – повідомив Анатолій Дружук, начальник Турійського відділення поліції ГУНП у Волинській області.
Санкція статті передбачає до шести років позбавлення волі. Досудове розслідування триває.
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Про це повідомили у прес-службі ГУНП у Волинській області.
У ніч на суботу, 27 липня, правопорушник зірвав навісний замок тильних дверей магазину та викрав з приміщення слабоалкогольні напої та продукти харчування. Сума заданих матеріальних збитків склала 10 тис. грн..
Співробітники поліції оперативно встановили, що крадіжку скоїв 22-річний житель Львівської області. Частину викрадених товарів вилучили.
«Зловмисникові повідомили про підозру у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 185 Кримінального кодексу України. Йдеться про крадіжку поєднану із проникненням у приміщення. Вирішується питання щодо обрання йому міри запобіжного заходу», – повідомив Анатолій Дружук, начальник Турійського відділення поліції ГУНП у Волинській області.
Санкція статті передбачає до шести років позбавлення волі. Досудове розслідування триває.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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