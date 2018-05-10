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На Волині львів'янин обікрав магазин на 10 тисяч. ФОТО

На Волині львів'янин обікрав магазин на 10 тисяч. ФОТО
У Турійському районі мешканець Львівської області обікрав магазин.

Про це повідомили у прес-службі ГУНП у Волинській області.

У ніч на суботу, 27 липня, правопорушник зірвав навісний замок тильних дверей магазину та викрав з приміщення слабоалкогольні напої та продукти харчування. Сума заданих матеріальних збитків склала 10 тис. грн..

Співробітники поліції оперативно встановили, що крадіжку скоїв 22-річний житель Львівської області. Частину викрадених товарів вилучили.

«Зловмисникові повідомили про підозру у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 185 Кримінального кодексу України. Йдеться про крадіжку поєднану із проникненням у приміщення. Вирішується питання щодо обрання йому міри запобіжного заходу», – повідомив Анатолій Дружук, начальник Турійського відділення поліції ГУНП у Волинській області.

Санкція статті передбачає до шести років позбавлення волі. Досудове розслідування триває.

На Волині львів'янин обікрав магазин на 10 тисяч. ФОТО
На Волині львів'янин обікрав магазин на 10 тисяч. ФОТО
На Волині львів'янин обікрав магазин на 10 тисяч. ФОТО
На Волині львів'янин обікрав магазин на 10 тисяч. ФОТО

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Теги: крадіжка, Волинь, магазин, поліція
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