На Волині львів'янин обікрав магазин на 10 тисяч. ФОТО





Про це повідомили у прес-службі ГУНП у Волинській області.



У ніч на суботу, 27 липня, правопорушник зірвав навісний замок тильних дверей магазину та викрав з приміщення слабоалкогольні напої та продукти харчування. Сума заданих матеріальних збитків склала 10 тис. грн..



Співробітники поліції оперативно встановили, що крадіжку скоїв 22-річний житель Львівської області. Частину викрадених товарів вилучили.



«Зловмисникові повідомили про підозру у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 185 Кримінального кодексу України. Йдеться про крадіжку поєднану із проникненням у приміщення. Вирішується питання щодо обрання йому міри запобіжного заходу», – повідомив Анатолій Дружук, начальник Турійського відділення поліції ГУНП у Волинській області.



Санкція статті передбачає до шести років позбавлення волі. Досудове розслідування триває.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Турійському районі мешканець Львівської області обікрав магазин.Про це повідомили у прес-службі ГУНП у Волинській області.У ніч на суботу, 27 липня, правопорушник зірвав навісний замок тильних дверей магазину та викрав з приміщення слабоалкогольні напої та продукти харчування. Сума заданих матеріальних збитків склала 10 тис. грн..Співробітники поліції оперативно встановили, що крадіжку скоїв 22-річний житель Львівської області. Частину викрадених товарів вилучили.«Зловмисникові повідомили про підозру у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 185 Кримінального кодексу України. Йдеться про крадіжку поєднану із проникненням у приміщення. Вирішується питання щодо обрання йому міри запобіжного заходу», – повідомив, начальник Турійського відділення поліції ГУНП у Волинській області.Санкція статті передбачає до шести років позбавлення волі. Досудове розслідування триває.

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