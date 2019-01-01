39-річна волинянка сильно обгоріла у пожежі





Пожежа трапилась 27 липня о 20:00 , - пише ДСНС України у Волинській області.



Так, внаслідок пожежі отримала опіки 39-річна місцева жителька. З опіками ІІІ – ІV ступеня, у важному стані жінку госпіталізували в опікове відділення Луцької міської клінічної лікарні.



За попередніми даними, загорання трапилося внаслідок необережності з вогнем.

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