39-річна волинянка сильно обгоріла у пожежі
Сьогодні, 20:32
Через пожежу на відкритій території у селі Ратнів Луцького району травмувалась жінка.
Пожежа трапилась 27 липня о 20:00 , - пише ДСНС України у Волинській області.
Так, внаслідок пожежі отримала опіки 39-річна місцева жителька. З опіками ІІІ – ІV ступеня, у важному стані жінку госпіталізували в опікове відділення Луцької міської клінічної лікарні.
За попередніми даними, загорання трапилося внаслідок необережності з вогнем.
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Пожежа трапилась 27 липня о 20:00 , - пише ДСНС України у Волинській області.
Так, внаслідок пожежі отримала опіки 39-річна місцева жителька. З опіками ІІІ – ІV ступеня, у важному стані жінку госпіталізували в опікове відділення Луцької міської клінічної лікарні.
За попередніми даними, загорання трапилося внаслідок необережності з вогнем.
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