Волинянин намагався провезти до України хімікатів на 350 тисяч гривень





Контрабанду виявили 28 липня, – повідомили у прес-службі



Товар працівники пункту пропуску знайшли у вантажному автомобілі «Сканія», що рухався на в’їзд в Україну.



Зазначають, що вартість хімікатів – майже 350 тисяч гривень.



Наразі хімічні препарати «Nocturn Selected Incecticide», «Syngenta Match Top», «Exirel Incecticide» об’ємом 128 літрів, які намагався незаконно перемістити через кордон волинянин, вилучили встановленим порядком.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У пункті пропуску «Ягодин» виявили контрабандні хімікати.Контрабанду виявили 28 липня, – повідомили у прес-службі ДПСУ Товар працівники пункту пропуску знайшли у вантажному автомобілі «Сканія», що рухався на в’їзд в Україну.Зазначають, що вартість хімікатів – майже 350 тисяч гривень.Наразі хімічні препарати «Nocturn Selected Incecticide», «Syngenta Match Top», «Exirel Incecticide» об’ємом 128 літрів, які намагався незаконно перемістити через кордон волинянин, вилучили встановленим порядком.

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