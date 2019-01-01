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Волинянин намагався провезти до України хімікатів на 350 тисяч гривень

Волинянин намагався провезти до України хімікатів на 350 тисяч гривень
У пункті пропуску «Ягодин» виявили контрабандні хімікати.

Контрабанду виявили 28 липня, – повідомили у прес-службі ДПСУ.

Товар працівники пункту пропуску знайшли у вантажному автомобілі «Сканія», що рухався на в’їзд в Україну.

Зазначають, що вартість хімікатів – майже 350 тисяч гривень.

Наразі хімічні препарати «Nocturn Selected Incecticide», «Syngenta Match Top», «Exirel Incecticide» об’ємом 128 літрів, які намагався незаконно перемістити через кордон волинянин, вилучили встановленим порядком.

Волинянин намагався провезти до України хімікатів на 350 тисяч гривень
Волинянин намагався провезти до України хімікатів на 350 тисяч гривень

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Теги: хімікати, контрабанда, Волинь, «Ягодин»
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