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Двом луцьким забудовникам у декілька разів хочуть зменшити пайову участь

Двом луцьким забудовникам у декілька разів хочуть зменшити пайову участь
У Луцьку ТзОВ «Холдінгова компанія «Єврохолдінг» та ПрАТ «Луцький домобудівельний комбінат» планують зменшити розмір пайової участі.

Про це йшлося у понеділок, 29 липня, під час засідання комісії міської ради з питань планування соціально- економічного розвитку, бюджету та фінансів.

Начальник управління капітального будівництва Леонід Карабан повідомив, що раніше розмір пайової участі для «Єврохолдінгу» передбачили у сумі 2 162 810 гривень і тепер пропонують зменшити до 320 395 гривень. Так, забудовник може заплатити менше у бюджет в зв’язку з влаштуванням:

- водопровідної мережі підключення житлового комплексу між вулицями Івана Франка, Винниченка, Яровиці, Стрілецька, довжиною 80 метрів погонних, загальною вартістю 315 429 гривень;

- каналізаційної мережі підключення житлового комплексу між вулицями Івана Франка, Винниченка, Яровиці, Стрілецька, довжиною 258,5 метрів погонних, загальною вартістю 1 526 986 гривень.

Натомість для ПрАТ «Луцький домобудівельний комбінат» хочуть зменшити пайову участь щодо будівництва житлового комплексу на вулицях Конякіна-Гордіюк. Раніше передбачали суму 3 639 388 гривень. Її пропонують зменшити до 2 843 063 гривні в зв’язку з влаштуванням:

- проїзду та тротуару з вулиці Гордіюк, площею 674 метрів квадратних, загальною вартістю 737 551 гривня;

- системи зовнішнього освітлення довжиною 100 метрів, загальною вартістю 58 774 гривні. Забудовника запросять на сесію міської ради, щоби той відповів на всі питання, що цікавлять депутатів, зокрема, щодо запланованого футбольного поля зі штучним покриттям.

«На мою думку, ми забудовникам можемо відшкодовувати лише комунікації та мережі, що роблять в Європі. Це нормальний підхід і співпраця громади та забудовника», - вважає депутат Тарас Шляхтич.

У підсумку, члени комісії не підтримали проекти рішень щодо зменшення пайової участі.

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Теги: забудовник, пайова участь
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