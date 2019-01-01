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Психічнохворий волинянин підпалив гектар сухої трави

Психічнохворий волинянин підпалив гектар сухої трави
Біля села Заставне Іваничівського району психічнохворий чоловік підпалив 1 га сухої трави.

Пожежа трапилася у п'ятницю, 26 липня, приблизно о 17:00 годині, - повідомляє ДСНС у Волинській області.

Так, загорання ліквідували працівники 18-ої ДПРЧ смт Іваничі.

За попередніми даними, підпал учинив 29-річний мешканець смт Благодатне, який перебуває на обліку лікаря-психіатра Нововолинської ЦРЛ.

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Теги: пожежа, суха трава, психічнохворий волинянин
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