Психічнохворий волинянин підпалив гектар сухої трави





Пожежа трапилася у п'ятницю, 26 липня, приблизно о 17:00 годині, - повідомляє Д



Так, загорання ліквідували працівники 18-ої ДПРЧ смт Іваничі.



За попередніми даними, підпал учинив 29-річний мешканець смт Благодатне, який перебуває на обліку лікаря-психіатра Нововолинської ЦРЛ.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Біля села Заставне Іваничівського району психічнохворий чоловік підпалив 1 га сухої трави.Пожежа трапилася у п'ятницю, 26 липня, приблизно о 17:00 годині, - повідомляє Д СНС у Волинській області. Так, загорання ліквідували працівники 18-ої ДПРЧ смт Іваничі.За попередніми даними, підпал учинив 29-річний мешканець смт Благодатне, який перебуває на обліку лікаря-психіатра Нововолинської ЦРЛ.

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