Психічнохворий волинянин підпалив гектар сухої трави
Сьогодні, 18:17
Біля села Заставне Іваничівського району психічнохворий чоловік підпалив 1 га сухої трави.
Пожежа трапилася у п'ятницю, 26 липня, приблизно о 17:00 годині, - повідомляє ДСНС у Волинській області.
Так, загорання ліквідували працівники 18-ої ДПРЧ смт Іваничі.
За попередніми даними, підпал учинив 29-річний мешканець смт Благодатне, який перебуває на обліку лікаря-психіатра Нововолинської ЦРЛ.
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Пожежа трапилася у п'ятницю, 26 липня, приблизно о 17:00 годині, - повідомляє ДСНС у Волинській області.
Так, загорання ліквідували працівники 18-ої ДПРЧ смт Іваничі.
За попередніми даними, підпал учинив 29-річний мешканець смт Благодатне, який перебуває на обліку лікаря-психіатра Нововолинської ЦРЛ.
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