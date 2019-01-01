Помер працівник нацпарку «Цуманська пуща»

Відійшов у вічність природоохоронецьПро це повідомили у прес-службі Ківерцівського національного природного парку "Цуманська пуща".«На 58 році життя перестало битися серце доброї та чуйної людини, люблячого чоловіка і тата, природоохоронця Бутейця Володимира Микитовича», – пишуть на сторінці нацпарку у Facebook.Зазначили, що впродовж трьох років чоловік працював в. о. начальника Олицько-Цуманського природоохоронного науково-дослідного відділення Ківерцівського НПП «Цуманська пуща», охороняв ліс, «любив садити дерева, проводив рейди-перевірки та багато іншого».«Колеги висловлюють щирі слова співчуття дружині, дітям, всім близьким. Нехай світла пам'ять про померлого назавжди залишиться в серцях близьких та знайомих, а Бог подарує йому вічне життя та спокій», – йдеться у дописі.