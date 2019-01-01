Помер працівник нацпарку «Цуманська пуща»
Сьогодні, 13:12
Відійшов у вічність природоохоронець Бутеєць Володимир Микитович.
Про це повідомили у прес-службі Ківерцівського національного природного парку "Цуманська пуща".
«На 58 році життя перестало битися серце доброї та чуйної людини, люблячого чоловіка і тата, природоохоронця Бутейця Володимира Микитовича», – пишуть на сторінці нацпарку у Facebook.
Зазначили, що впродовж трьох років чоловік працював в. о. начальника Олицько-Цуманського природоохоронного науково-дослідного відділення Ківерцівського НПП «Цуманська пуща», охороняв ліс, «любив садити дерева, проводив рейди-перевірки та багато іншого».
«Колеги висловлюють щирі слова співчуття дружині, дітям, всім близьким. Нехай світла пам'ять про померлого назавжди залишиться в серцях близьких та знайомих, а Бог подарує йому вічне життя та спокій», – йдеться у дописі.
Редакція Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття родині покійного.
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Про це повідомили у прес-службі Ківерцівського національного природного парку "Цуманська пуща".
«На 58 році життя перестало битися серце доброї та чуйної людини, люблячого чоловіка і тата, природоохоронця Бутейця Володимира Микитовича», – пишуть на сторінці нацпарку у Facebook.
Зазначили, що впродовж трьох років чоловік працював в. о. начальника Олицько-Цуманського природоохоронного науково-дослідного відділення Ківерцівського НПП «Цуманська пуща», охороняв ліс, «любив садити дерева, проводив рейди-перевірки та багато іншого».
«Колеги висловлюють щирі слова співчуття дружині, дітям, всім близьким. Нехай світла пам'ять про померлого назавжди залишиться в серцях близьких та знайомих, а Бог подарує йому вічне життя та спокій», – йдеться у дописі.
Редакція Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття родині покійного.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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