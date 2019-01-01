вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Помер працівник нацпарку «Цуманська пуща»

Помер працівник нацпарку «Цуманська пуща»
Відійшов у вічність природоохоронець Бутеєць Володимир Микитович.

Про це повідомили у прес-службі Ківерцівського національного природного парку "Цуманська пуща".

«На 58 році життя перестало битися серце доброї та чуйної людини, люблячого чоловіка і тата, природоохоронця Бутейця Володимира Микитовича», – пишуть на сторінці нацпарку у Facebook.

Зазначили, що впродовж трьох років чоловік працював в. о. начальника Олицько-Цуманського природоохоронного науково-дослідного відділення Ківерцівського НПП «Цуманська пуща», охороняв ліс, «любив садити дерева, проводив рейди-перевірки та багато іншого».

«Колеги висловлюють щирі слова співчуття дружині, дітям, всім близьким. Нехай світла пам'ять про померлого назавжди залишиться в серцях близьких та знайомих, а Бог подарує йому вічне життя та спокій», – йдеться у дописі.

Редакція Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття родині покійного.

Помер працівник нацпарку «Цуманська пуща»

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: смерть, Волинь
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Терміново потрібна допомога молодому батькові двох дівчаток, який перебуває без свідомості у лікарні Луцька
Обрали нового голову Волинської обласної ради
Відомо, яким буде і коли з'явиться фонтан на Театральному майдані Луцька
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Матір волинського Героя, яка після смерті сина пішла у черниці, хоче збудувати у селі хату та капличку
Сьогодні, 13:30
На Волині шукають охочих поїхати в Нідерланди
Сьогодні, 13:25
Помер працівник нацпарку «Цуманська пуща»
Сьогодні, 13:12
Синоптики попередили про град та шквали на Заході України
Сьогодні, 12:55
Лучани стали менше боргувати за тепло
Сьогодні, 12:42
Схожі новини
На волинській шахті загинув гірник На волинській шахті загинув гірник
Сьогодні, 11:12
На Волині чоловік загинув, впавши з підводи На Волині чоловік загинув, впавши з підводи
27 липень, 10:50
«Вмерти ми могли і вдома»: волинянка, яка поховала сина, розповіла правду про трансплантацію органів в Індії. ВІДЕО «Вмерти ми могли і вдома»: волинянка, яка поховала сина, розповіла правду про трансплантацію органів в Індії. ВІДЕО
24 липень, 18:43
Помер атовець з Волині. ОНОВЛЕНО Помер атовець з Волині. ОНОВЛЕНО
23 липень, 13:27
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Про кавуновий бізнес і Україну: розмова з луцьким продавцем «смугастиків» із нотками азербайджанського акценту
Сьогодні, 13:35
 0
У селі на Волині в будинку знайшли тіло чоловіка
Сьогодні, 13:33
 0
Матір волинського Героя, яка після смерті сина пішла у черниці, хоче збудувати у селі хату та капличку
Сьогодні, 13:30
 0
На Волині шукають охочих поїхати в Нідерланди
Сьогодні, 13:25
 0
Помер працівник нацпарку «Цуманська пуща»
Сьогодні, 13:12
 0
Медіа
відео
1/8
﻿