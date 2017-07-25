У Луцьку хочуть впровадити систему, що дозволить відслідковувати аварії в електромережі онлайн

У Луцьку планують затвердити програму підтримки КП «Луцьксвітло».Про це йшлося у понеділок, 29 липня, під час засідання комісії міської ради з питань планування соціально-економічного розвитку, бюджету та фінансів.Директор КП «Луцьксвітло»розповів, що створили програму щодо підтримки підприємства на 2019-2021 роки.Програмою передбачили придбання автовишки, купівлю транспорту, організацію пункту керування та управління мережами зовнішнього освітлення шляхом поєднання АСКОЕ (автоматизована система комерційного обліку електроенергії) з системою, яка дозволить оператору пульта керування з робочого місця керувати окремим пунктом включення, отримувати інформацію про стан об’єктів управління вуличним освітленням, коригувати графік включення чи виключення освітлення. Завдяки системі АСКОЕ можна у режимі реального часу відстежувати скільки електроенергії витрачає та чи інша система управління; чи є на лініях проблеми – аварії, перевантаження мережі, втрати, несправність приладів обліку споживачів тощо.На підтримку «Луцьксвітла» лише цьогоріч пропонують виділити 4,2 мільйона гривень. Загалом запланували витратити на реалізацію програми понад 10 мільйонів гривень. У підсумку, члени комісії підтримали проект рішення.