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У Луцьку хочуть впровадити систему, що дозволить відслідковувати аварії в електромережі онлайн

У Луцьку хочуть впровадити систему, що дозволить відслідковувати аварії в електромережі онлайн
У Луцьку планують затвердити програму підтримки КП «Луцьксвітло».

Про це йшлося у понеділок, 29 липня, під час засідання комісії міської ради з питань планування соціально-економічного розвитку, бюджету та фінансів.

Директор КП «Луцьксвітло» Валерій Мазін розповів, що створили програму щодо підтримки підприємства на 2019-2021 роки.

Програмою передбачили придбання автовишки, купівлю транспорту, організацію пункту керування та управління мережами зовнішнього освітлення шляхом поєднання АСКОЕ (автоматизована система комерційного обліку електроенергії) з системою, яка дозволить оператору пульта керування з робочого місця керувати окремим пунктом включення, отримувати інформацію про стан об’єктів управління вуличним освітленням, коригувати графік включення чи виключення освітлення. Завдяки системі АСКОЕ можна у режимі реального часу відстежувати скільки електроенергії витрачає та чи інша система управління; чи є на лініях проблеми – аварії, перевантаження мережі, втрати, несправність приладів обліку споживачів тощо.

На підтримку «Луцьксвітла» лише цьогоріч пропонують виділити 4,2 мільйона гривень. Загалом запланували витратити на реалізацію програми понад 10 мільйонів гривень. У підсумку, члени комісії підтримали проект рішення.

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Теги: Луцьксвітло
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