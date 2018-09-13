На Волині люди вийшли на протест через проблеми в медзакладі





Так, о 9-й ранку зібралося три десятки людей, - повідомляє



"Місцеві прийшли з'ясувати, коли в лікарні з'являться вузькопрофільні спеціалісти-медики", - розповідає жителька села Зоя Голубова.



З її слів, такі спеціалісти приїздять раз в місяць. Для того, аби перевірити фізичний стан, люди їздять на медогляд в Ковель.



Нагадаємо, волиняни в знак протесту планували перекривати трасу "Луцьк-Ковель".



Фото: Павло Мельничук



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Сьогодні, 29 липня, у Голобах місцеві вийшли до селищної ради у зв'язку з тим, що у лікарні відсутні вузькопрофільні спеціалісти-медики.Так, о 9-й ранку зібралося три десятки людей, - повідомляє UA: Волинь. "Місцеві прийшли з'ясувати, коли в лікарні з'являться вузькопрофільні спеціалісти-медики", - розповідає жителька селаЗ її слів, такі спеціалісти приїздять раз в місяць. Для того, аби перевірити фізичний стан, люди їздять на медогляд в Ковель.Нагадаємо,в знак протесту планували перекривати трасу "Луцьк-Ковель".Фото:

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію