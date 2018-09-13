На Волині люди вийшли на протест через проблеми в медзакладі
Сьогодні, 14:26
Сьогодні, 29 липня, у Голобах місцеві вийшли до селищної ради у зв'язку з тим, що у лікарні відсутні вузькопрофільні спеціалісти-медики.
Так, о 9-й ранку зібралося три десятки людей, - повідомляє UA: Волинь.
"Місцеві прийшли з'ясувати, коли в лікарні з'являться вузькопрофільні спеціалісти-медики", - розповідає жителька села Зоя Голубова.
З її слів, такі спеціалісти приїздять раз в місяць. Для того, аби перевірити фізичний стан, люди їздять на медогляд в Ковель.
Нагадаємо, волиняни в знак протесту планували перекривати трасу "Луцьк-Ковель".
Фото: Павло Мельничук
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Так, о 9-й ранку зібралося три десятки людей, - повідомляє UA: Волинь.
"Місцеві прийшли з'ясувати, коли в лікарні з'являться вузькопрофільні спеціалісти-медики", - розповідає жителька села Зоя Голубова.
З її слів, такі спеціалісти приїздять раз в місяць. Для того, аби перевірити фізичний стан, люди їздять на медогляд в Ковель.
Нагадаємо, волиняни в знак протесту планували перекривати трасу "Луцьк-Ковель".
Фото: Павло Мельничук
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Коментарі 2
Горло собі нехай перекриють, пришелепки! Їдьте в Київ, під МОЗ, а не своїи же волинянам і туристам, що на Світязь їдуть в скажену спеку, перекривайте дорогу! Де поліція, де затримання? Організатора - прикрити на пару рочків, хай подумає!
Брат SS - скаженої санітарки ЦРУ-шнік. У них ліцензія на українців.
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