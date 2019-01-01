Синоптики попередили про град та шквали на Заході України





Про це йдеться на сайті ДСНС України.



"За прогнозами УкрГідрометцентру, в другій половині дня 29 липня у західних та більшості північних областей, протягом доби 30 липня в Україні грози, град та шквали; 29 липня на Закарпатті місцями значні дощі (І рівень небезпечності)", - йдеться у повідомлені.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В Україні оголосили штормове попередження через град та шквали.Про це йдеться на сайті ДСНС України."За прогнозами УкрГідрометцентру, в другій половині дня 29 липня у західних та більшості північних областей, протягом доби 30 липня в Україні грози, град та шквали; 29 липня на Закарпатті місцями значні дощі (І рівень небезпечності)", - йдеться у повідомлені.

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