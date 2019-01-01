Гіпермаркет «Там Там» розігрує подорож на двох до Китаю*

Гіпермаркет «Там Там» продовжує дивувати та дарувати подорожі своїм покупцям. Гостям гіпермаркету пропонують незабутній відпочинок у Китаї на острові Хайнань.Для того, аби виграти подорож на дві особи, необхідно:- з 15 липня по 16 серпня зробити покупку на суму від 1 000 гривень у гіпермаркеті «ТамТам»,- вказати на чеку ПІБ, контактний номер телефону та вкинути в скриньку, яка знаходиться у відділі інформації гіпермаркету «Там Там»,- прийти на розіграш 17 серпня 2019 о 19:00.Особиста присутність на розіграші обов’язкова.«Гіпермаркет Там Там – купуй те, що любиш, люби те, що купуєш!» – резюмували у повідомленні.