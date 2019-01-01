вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Гіпермаркет «Там Там» розігрує подорож на двох до Китаю*

Гіпермаркет «Там Там» розігрує подорож на двох до Китаю*
Гіпермаркет «Там Там» продовжує дивувати та дарувати подорожі своїм покупцям. Гостям гіпермаркету пропонують незабутній відпочинок у Китаї на острові Хайнань.

Для того, аби виграти подорож на дві особи, необхідно:

- з 15 липня по 16 серпня зробити покупку на суму від 1 000 гривень у гіпермаркеті «ТамТам»,
- вказати на чеку ПІБ, контактний номер телефону та вкинути в скриньку, яка знаходиться у відділі інформації гіпермаркету «Там Там»,
- прийти на розіграш 17 серпня 2019 о 19:00.

Особиста присутність на розіграші обов’язкова.

«Гіпермаркет Там Там – купуй те, що любиш, люби те, що купуєш!» – резюмували у повідомленні.

Гіпермаркет «Там Там» розігрує подорож на двох до Китаю*

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Там Там
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Терміново потрібна допомога молодому батькові двох дівчаток, який перебуває без свідомості у лікарні Луцька
Обрали нового голову Волинської обласної ради
Відомо, яким буде і коли з'явиться фонтан на Театральному майдані Луцька
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Волині патруль на гарячому викрив рибних браконьєрів. ФОТО
Сьогодні, 11:41
Смерть гірника на волинській шахті: з'ясовують причини нещасного випадку
Сьогодні, 11:32
Гіпермаркет «Там Там» розігрує подорож на двох до Китаю*
Сьогодні, 11:25
Волинянин отруївся їжею з магазину
Сьогодні, 11:17
У Луцьку мешканці багатоповерхівки скаржаться на сморід з підвалу. ВІДЕО
Сьогодні, 11:00
Схожі новини
«Там Там» дарує подорож на острів в Китаї* «Там Там» дарує подорож на острів в Китаї*
17 липень, 19:24
Відкрили оновлену частину «Там Таму». ФОТО Відкрили оновлену частину «Там Таму». ФОТО
15 травень, 15:59
Гіпермаркет «Там Там» пропонує паски на будь-який смак* Гіпермаркет «Там Там» пропонує паски на будь-який смак*
24 квітень, 10:23
Гіпермаркет «Там Там» розіграв подорож до Венеції* Гіпермаркет «Там Там» розіграв подорож до Венеції*
02 квітень, 23:34
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Подробиці жорстокого вбивства заробітчанки з України в Німеччині
Сьогодні, 12:35
 0
Волинь відстоює позицію укрупнення до чотирьох районів
Сьогодні, 12:31
 0
Як на Волині карають горе-батьків
Сьогодні, 12:19
 0
Поля фільтрації Гнідавського заводу знезаражують за допомогою мікроорганізмів
Сьогодні, 12:15
 0
У Луцьку хочуть призначити стипендії 22 обдарованим учням
Сьогодні, 11:50
 0
Медіа
відео
1/8
﻿