Матір волинського Героя, яка після смерті сина пішла у черниці, хоче збудувати у селі хату та капличку

Олени Пасевич, матері загиблого в АТО Івана Пасевича, на отримання земельної ділянки для будівництва житлового будинку та каплички у пам’ять її сина та всіх загиблих в АТО.



Йдеться про земельну ділянку на території місцевого навчального закладу, на якій розташоване колишнє приміщення дитсадка, котре перебуває в аварійному стані, - пише газета



Саме ця ділянка підходить для Олени Іванівни, так як розташована поряд із церквою. Жінка ж після втрати сина вирішила присвятити своє життя Богу – пішла у черниці. Так як церковний устав дозволяє їй жити лише при монастирі або при церкві, вирішила у рідному селі поряд місцевої святині збудувати хату та капличку у пам’ять сина і всіх загиблих воїнів. З тим і написала заяву саме на цю земельну ділянку.



Однак, як виявилося, не всі односельці підтримали таке рішення. Більшість проголосувала проти. Мотивували своє рішення жителі Залізниці тим, що школа розбудовується, тож і приміщення та земельну ділянку можна використовувати під заклад для різних гуртків, або ж тренажерний зал, чи дитячий майданчик, тощо.



Водночас запропонували для заявниці будь-яку іншу земельну ділянку. Але Олена Пасевич зауважила, що інші ділянки їй не підходять через вищеназвані причини.



Тож як довелося матері загиблого учасника АТО випрошувати у своїх односельців можливість «не обрізати їй дорогу до синової могили».



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Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На громадських слуханнях у селі Залізниця Любешівського району більшість селян проголосувала проти надання згоди для, матері загиблого в АТО, на отримання земельної ділянки для будівництва житлового будинку та каплички у пам’ять її сина та всіх загиблих в АТО.Йдеться про земельну ділянку на території місцевого навчального закладу, на якій розташоване колишнє приміщення дитсадка, котре перебуває в аварійному стані, - пише газета "Нове життя" Саме ця ділянка підходить для Олени Іванівни, так як розташована поряд із церквою. Жінка ж після втрати сина вирішила присвятити своє життя Богу – пішла у черниці. Так як церковний устав дозволяє їй жити лише при монастирі або при церкві, вирішила у рідному селі поряд місцевої святині збудувати хату та капличку у пам’ять сина і всіх загиблих воїнів. З тим і написала заяву саме на цю земельну ділянку.Однак, як виявилося, не всі односельці підтримали таке рішення. Більшість проголосувала проти. Мотивували своє рішення жителі Залізниці тим, що школа розбудовується, тож і приміщення та земельну ділянку можна використовувати під заклад для різних гуртків, або ж тренажерний зал, чи дитячий майданчик, тощо.Водночас запропонували для заявниці будь-яку іншу земельну ділянку. Але Олена Пасевич зауважила, що інші ділянки їй не підходять через вищеназвані причини.Тож як довелося матері загиблого учасника АТО випрошувати у своїх односельців можливість «не обрізати їй дорогу до синової могили».

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