На Волині шукають охочих поїхати в Нідерланди
Сьогодні, 13:25
На Волині Non-formal education for youth шукає креативних учасників на багатоетапний проект з теми "Human Rights Education".
У Грузії він відбуватиметься 25 жовтня-3 листопада, у Нідерландах – 14-19 квітня, повідомляє на сторінці у Facebook Молодіжний центр Волині.
"Civil Stage" – це двоетапний освітній проект, мета якого – навчати молодь про права людини через неформальну освіту та мистецтво.
Основний акцент навчання – театральне мистецтво.
Вимоги до учасників:
- 18-30 років;
- волонтери або молодіжні працівники, які мають регулярний професійний контакт з молоддю;
- мати певний досвід тренінгів у сфері молодіжної роботи
бути мотивованим, щоб дізнатися більше про освіту з питань прав людини;
- добре володіти англійською мовою;
- мати біометричний закордонний паспорт.
Зазначають, проживання, харчування та всі необхідні матеріали під час проекту забезпечують організатори.
Також повідомляють, кошти за квитки будуть компенсовані після проекту не більше ніж 275 евро на участника. Благодійний внесок в організацію: 50 евро.
Подавай заявку до 9 серпня можна тут.
Детальніше за цим посиланням.
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У Грузії він відбуватиметься 25 жовтня-3 листопада, у Нідерландах – 14-19 квітня, повідомляє на сторінці у Facebook Молодіжний центр Волині.
"Civil Stage" – це двоетапний освітній проект, мета якого – навчати молодь про права людини через неформальну освіту та мистецтво.
Основний акцент навчання – театральне мистецтво.
Вимоги до учасників:
- 18-30 років;
- волонтери або молодіжні працівники, які мають регулярний професійний контакт з молоддю;
- мати певний досвід тренінгів у сфері молодіжної роботи
бути мотивованим, щоб дізнатися більше про освіту з питань прав людини;
- добре володіти англійською мовою;
- мати біометричний закордонний паспорт.
Зазначають, проживання, харчування та всі необхідні матеріали під час проекту забезпечують організатори.
Також повідомляють, кошти за квитки будуть компенсовані після проекту не більше ніж 275 евро на участника. Благодійний внесок в організацію: 50 евро.
Подавай заявку до 9 серпня можна тут.
Детальніше за цим посиланням.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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