У селі на Волині в будинку знайшли тіло чоловіка





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Під час вияснення обставин встановили, що молодий чоловік два тижні зловживав оковитою. Саму ж причину раптової смерті встановить розтин.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У селі П’ятидні Володимир-Волинського району 28 липня у власному будинку на дивані знайшли труп 41-річного чоловіка.Про це пише Володимир медіа Під час вияснення обставин встановили, що молодий чоловік два тижні зловживав оковитою. Саму ж причину раптової смерті встановить розтин.

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