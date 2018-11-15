У селі на Волині в будинку знайшли тіло чоловіка
Сьогодні, 13:33
У селі П’ятидні Володимир-Волинського району 28 липня у власному будинку на дивані знайшли труп 41-річного чоловіка.
Про це пише Володимир медіа.
Під час вияснення обставин встановили, що молодий чоловік два тижні зловживав оковитою. Саму ж причину раптової смерті встановить розтин.
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Про це пише Володимир медіа.
Під час вияснення обставин встановили, що молодий чоловік два тижні зловживав оковитою. Саму ж причину раптової смерті встановить розтин.
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