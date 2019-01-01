На Волині матір онкохворого хлопчика благає врятувати сина
Сьогодні, 14:17
Марія Хвищук з Ковеля, мама 4-річного Матвійка, якому збирали кошти на лікування, на своїй сторінці у соцмережі розповіла про стан сина і вкотре звертається до небайдужих за допомогою.
Про це повідомляє Ковель post.
Нагадаємо, що хлопчику поставили діагноз медулобластома, піноцитарна астроцитома. У нього виявили пухлину у головному мозку.
Позаду уже п'ять операцій: видалили чотири пухлини, ще одна залишилась, провели п'ять блоків хіміотерапії.
"Друзі, скільки болю може витримати людина? А маленька дитина? Серце розривається від розуміння скільки усього пройшла наша кровинка і скільки усього ще попереду. Ми пройшли 5-й блок хімії, але Матвій тримається і дякує усім вам. Він у нас молодець. Попадали аналізи, була температура 39,7, вводять багато різних ліків, плазму, щоб позбавитись від температури, стоматиту та підняти показники крові. Капають харчування, тому що Матвійко не хоче нічого їсти. А ще дуже проситься додому, до сестрички, яка на нього там чекає. Але із за цього наша поїздка додому неможлива!", - написала Марія Хвищук у Facebook.
Надходження коштів майже припинилося, але родина ще потребує фінансової підтримки на продовження лікування Матвійка. Тому вкотре звертаються до небайдужих людей за допомогою, аби продовжити лікування у клініці Німеччини.
Діагноз: Десмопластична медулабстома 4-ї стадії задньої черепної ямки, оклюзійна гідроцефалія. Пілоцитарна астроцитома (востаннє такий діагноз був зареєстрований в 2010 році в США).
Номер картки Приватбанку:
Хвищук Марія Миколаївна
5168 7453 0219 8608
068 027 49 44 - мама
066 088 10 05 - тато
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Про це повідомляє Ковель post.
Нагадаємо, що хлопчику поставили діагноз медулобластома, піноцитарна астроцитома. У нього виявили пухлину у головному мозку.
Позаду уже п'ять операцій: видалили чотири пухлини, ще одна залишилась, провели п'ять блоків хіміотерапії.
"Друзі, скільки болю може витримати людина? А маленька дитина? Серце розривається від розуміння скільки усього пройшла наша кровинка і скільки усього ще попереду. Ми пройшли 5-й блок хімії, але Матвій тримається і дякує усім вам. Він у нас молодець. Попадали аналізи, була температура 39,7, вводять багато різних ліків, плазму, щоб позбавитись від температури, стоматиту та підняти показники крові. Капають харчування, тому що Матвійко не хоче нічого їсти. А ще дуже проситься додому, до сестрички, яка на нього там чекає. Але із за цього наша поїздка додому неможлива!", - написала Марія Хвищук у Facebook.
Надходження коштів майже припинилося, але родина ще потребує фінансової підтримки на продовження лікування Матвійка. Тому вкотре звертаються до небайдужих людей за допомогою, аби продовжити лікування у клініці Німеччини.
Діагноз: Десмопластична медулабстома 4-ї стадії задньої черепної ямки, оклюзійна гідроцефалія. Пілоцитарна астроцитома (востаннє такий діагноз був зареєстрований в 2010 році в США).
Номер картки Приватбанку:
Хвищук Марія Миколаївна
5168 7453 0219 8608
068 027 49 44 - мама
066 088 10 05 - тато
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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