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На Волині матір онкохворого хлопчика благає врятувати сина

На Волині матір онкохворого хлопчика благає врятувати сина
Марія Хвищук з Ковеля, мама 4-річного Матвійка, якому збирали кошти на лікування, на своїй сторінці у соцмережі розповіла про стан сина і вкотре звертається до небайдужих за допомогою.

Про це повідомляє Ковель post.

Нагадаємо, що хлопчику поставили діагноз медулобластома, піноцитарна астроцитома. У нього виявили пухлину у головному мозку.

Позаду уже п'ять операцій: видалили чотири пухлини, ще одна залишилась, провели п'ять блоків хіміотерапії.

"Друзі, скільки болю може витримати людина? А маленька дитина? Серце розривається від розуміння скільки усього пройшла наша кровинка і скільки усього ще попереду. Ми пройшли 5-й блок хімії, але Матвій тримається і дякує усім вам. Він у нас молодець. Попадали аналізи, була температура 39,7, вводять багато різних ліків, плазму, щоб позбавитись від температури, стоматиту та підняти показники крові. Капають харчування, тому що Матвійко не хоче нічого їсти. А ще дуже проситься додому, до сестрички, яка на нього там чекає. Але із за цього наша поїздка додому неможлива!", - написала Марія Хвищук у Facebook.

Надходження коштів майже припинилося, але родина ще потребує фінансової підтримки на продовження лікування Матвійка. Тому вкотре звертаються до небайдужих людей за допомогою, аби продовжити лікування у клініці Німеччини.

Діагноз: Десмопластична медулабстома 4-ї стадії задньої черепної ямки, оклюзійна гідроцефалія. Пілоцитарна астроцитома (востаннє такий діагноз був зареєстрований в 2010 році в США).

Номер картки Приватбанку:
Хвищук Марія Миколаївна
5168 7453 0219 8608
068 027 49 44 - мама
066 088 10 05 - тато

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Теги: ковельчанин, допомога, онкохворий
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