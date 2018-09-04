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В Україні закрили реєстр корупціонерів

В Україні закрили реєстр корупціонерів
Місяць тому Міністерство юстиції перестало публікувати реєстр корупціонерів у форматі відкритих даних.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на платформу для роботи з відкритими даними Opendatabot.

Платформа зазначає, що у зв'язку з цим тепер буде важче встановити чи вчиняла людина корупційне правопорушення перш, ніж його назначати держпосаду. А згідно з законом, людина, яка скоїла таке правопорушення як мінімум протягом трьох років не має права обіймати державні посади.

"Відповідно до постанови Кабміну, Національне агентство проводило перевірку претендента на державну посаду в реєстрі корупціонерів. Якщо людина потрапила в реєстр, то протягом трьох років її не мали брати на роботу в Держоргани", - зазначив Тарас Бойко, виконавчий директор Центру політико правових досліджень.

Як повідомляється, останнє оновлення даних відбулося 25 червня 2019 року.

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Теги: реєстр
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