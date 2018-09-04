В Україні закрили реєстр корупціонерів





Про це повідомляє



Платформа зазначає, що у зв'язку з цим тепер буде важче встановити чи вчиняла людина корупційне правопорушення перш, ніж його назначати держпосаду. А згідно з законом, людина, яка скоїла таке правопорушення як мінімум протягом трьох років не має права обіймати державні посади.



"Відповідно до постанови Кабміну, Національне агентство проводило перевірку претендента на державну посаду в реєстрі корупціонерів. Якщо людина потрапила в реєстр, то протягом трьох років її не мали брати на роботу в Держоргани", - зазначив Тарас Бойко, виконавчий директор Центру політико правових досліджень.



Як повідомляється, останнє оновлення даних відбулося 25 червня 2019 року.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Місяць тому Міністерство юстиції перестало публікувати реєстр корупціонерів у форматі відкритих даних.Про це повідомляє РБК-Україна , посилаючись на платформу для роботи з відкритими даними Opendatabot.Платформа зазначає, що у зв'язку з цим тепер буде важче встановити чи вчиняла людина корупційне правопорушення перш, ніж його назначати держпосаду. А згідно з законом, людина, яка скоїла таке правопорушення як мінімум протягом трьох років не має права обіймати державні посади."Відповідно до постанови Кабміну, Національне агентство проводило перевірку претендента на державну посаду в реєстрі корупціонерів. Якщо людина потрапила в реєстр, то протягом трьох років її не мали брати на роботу в Держоргани", - зазначив, виконавчий директор Центру політико правових досліджень.Як повідомляється, останнє оновлення даних відбулося 25 червня 2019 року.

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