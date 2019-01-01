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В Одесі зникла 13-річна дівчинка

В Одесі зникла 13-річна дівчинка
В Одесі шукають малолітню дівчину, що зникла безвісти.

Про це УНН повідомили у відділі комунікації обласної поліції.

"Портофранківським відділенням поліції розшукується Трунова Діана Володимирівна, 2006 р.н., яка 28 липня поточного року покинула місце мешкання та до теперішнього часу її місцезнаходження невідоме", - йдеться в повідомленні.

Прикмети дівчини: зріст 145 см, худорлява, волосся русяве.

Була одягнена в чорні штани та футболку, білі кросівки.

В Одесі зникла 13-річна дівчинка

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Теги: розшук, поліція
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