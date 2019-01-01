В Одесі зникла 13-річна дівчинка
Сьогодні, 14:49
В Одесі шукають малолітню дівчину, що зникла безвісти.
Про це УНН повідомили у відділі комунікації обласної поліції.
"Портофранківським відділенням поліції розшукується Трунова Діана Володимирівна, 2006 р.н., яка 28 липня поточного року покинула місце мешкання та до теперішнього часу її місцезнаходження невідоме", - йдеться в повідомленні.
Прикмети дівчини: зріст 145 см, худорлява, волосся русяве.
Була одягнена в чорні штани та футболку, білі кросівки.
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Про це УНН повідомили у відділі комунікації обласної поліції.
"Портофранківським відділенням поліції розшукується Трунова Діана Володимирівна, 2006 р.н., яка 28 липня поточного року покинула місце мешкання та до теперішнього часу її місцезнаходження невідоме", - йдеться в повідомленні.
Прикмети дівчини: зріст 145 см, худорлява, волосся русяве.
Була одягнена в чорні штани та футболку, білі кросівки.
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