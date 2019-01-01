В Одесі зникла 13-річна дівчинка





Про це



"Портофранківським відділенням поліції розшукується Трунова Діана Володимирівна, 2006 р.н., яка 28 липня поточного року покинула місце мешкання та до теперішнього часу її місцезнаходження невідоме", - йдеться в повідомленні.



Прикмети дівчини: зріст 145 см, худорлява, волосся русяве.



Була одягнена в чорні штани та футболку, білі кросівки.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В Одесі шукають малолітню дівчину, що зникла безвісти.Про це УНН повідомили у відділі комунікації обласної поліції."Портофранківським відділенням поліції розшукується, 2006 р.н., яка 28 липня поточного року покинула місце мешкання та до теперішнього часу її місцезнаходження невідоме", - йдеться в повідомленні.Прикмети дівчини: зріст 145 см, худорлява, волосся русяве.Була одягнена в чорні штани та футболку, білі кросівки.

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