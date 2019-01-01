Розповіли про стан 5-річного хлопчика з Волині, який обгорів під час пожежі





Його стан медики оцінюють як важкий, проте із позитивною динамікою,- пишуть



Нагадаємо,



Як вказали в управлінні ДСНС України у Волинській області, ймовірно, пожежа трапилася внаслідок дитячих пустощів з вогнем.



Як повідомили Інформаційному агентству Волинські Новини у Волинському обласному дитячому територіальному медичному об’єднанні Волинської обласної ради, хлопчика госпіталізували з суботи на неділю (27–28 липня).



До лікарні він потрапив із термічними опіками голови, тулуба, нижніх кінцівок і правої руки – загальною площею уражень понад 20 % тіла.



Окрім того, у дитини діагностували опіки дихальних шляхів. Учора, 28 липня, хлопчику провели бронхоскопію.



Згодом дитину перевели в опіковий центр. Хлопчик – при свідомості. Лікарі прогнозують, що стан його здоров’я покращуватиметься.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Хлопчику, якого госпіталізували з опіками, спричиненими пожежею на відкритій території, провели бронхоскопію та перевели в опіковий центр.Його стан медики оцінюють як важкий, проте із позитивною динамікою,- пишуть Волинські новини Нагадаємо, 27 липня під час пожежі постраждав 5-річний хлопчик із села Галузія Маневицького району . Його госпіталізували у важкому стані.Як вказали в управлінні ДСНС України у Волинській області, ймовірно, пожежа трапилася внаслідок дитячих пустощів з вогнем.Як повідомили Інформаційному агентству Волинські Новини у Волинському обласному дитячому територіальному медичному об’єднанні Волинської обласної ради, хлопчика госпіталізували з суботи на неділю (27–28 липня).До лікарні він потрапив із термічними опіками голови, тулуба, нижніх кінцівок і правої руки – загальною площею уражень понад 20 % тіла.Окрім того, у дитини діагностували опіки дихальних шляхів. Учора, 28 липня, хлопчику провели бронхоскопію.Згодом дитину перевели в опіковий центр. Хлопчик – при свідомості. Лікарі прогнозують, що стан його здоров’я покращуватиметься.

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