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Розповіли про стан 5-річного хлопчика з Волині, який обгорів під час пожежі

Розповіли про стан 5-річного хлопчика з Волині, який обгорів під час пожежі
Хлопчику, якого госпіталізували з опіками, спричиненими пожежею на відкритій території, провели бронхоскопію та перевели в опіковий центр.

Його стан медики оцінюють як важкий, проте із позитивною динамікою,- пишуть Волинські новини.

Нагадаємо, 27 липня під час пожежі постраждав 5-річний хлопчик із села Галузія Маневицького району. Його госпіталізували у важкому стані.

Як вказали в управлінні ДСНС України у Волинській області, ймовірно, пожежа трапилася внаслідок дитячих пустощів з вогнем.

Як повідомили Інформаційному агентству Волинські Новини у Волинському обласному дитячому територіальному медичному об’єднанні Волинської обласної ради, хлопчика госпіталізували з суботи на неділю (27–28 липня).

До лікарні він потрапив із термічними опіками голови, тулуба, нижніх кінцівок і правої руки – загальною площею уражень понад 20 % тіла.

Окрім того, у дитини діагностували опіки дихальних шляхів. Учора, 28 липня, хлопчику провели бронхоскопію.

Згодом дитину перевели в опіковий центр. Хлопчик – при свідомості. Лікарі прогнозують, що стан його здоров’я покращуватиметься.

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Теги: дитина, пожежа, Волинь
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