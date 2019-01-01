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На Волині злодії з будинку винесли значну суму грошей

На Волині злодії з будинку винесли значну суму грошей
28-го липня крадії зламали замок та проникли в оселю у селі Воля-Свійчівська, що у Володимир-Волинському районі.

Про це повідомили у Володимир-Волинському відділі поліції ГУ НП у Волинській області, - пише Буг.

Як розповіли, злодії викрали з помешкання гроші у сумі 50 тисяч гривень і 4 тисячі доларів.

Ведуть розшукові слідчі дії.


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Теги: крадіжка, гроші
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