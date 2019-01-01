На Волині злодії з будинку винесли значну суму грошей





Про це повідомили у Володимир-Волинському відділі поліції ГУ НП у Волинській області, - пише



Як розповіли, злодії викрали з помешкання гроші у сумі 50 тисяч гривень і 4 тисячі доларів.



Ведуть розшукові слідчі дії.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 28-го липня крадії зламали замок та проникли в оселю у селі Воля-Свійчівська, що у Володимир-Волинському районі.Про це повідомили у Володимир-Волинському відділі поліції ГУ НП у Волинській області, - пише Буг Як розповіли, злодії викрали з помешкання гроші у сумі 50 тисяч гривень і 4 тисячі доларів.Ведуть розшукові слідчі дії.

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