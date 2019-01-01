На Волині злодії з будинку винесли значну суму грошей
Сьогодні, 14:51
28-го липня крадії зламали замок та проникли в оселю у селі Воля-Свійчівська, що у Володимир-Волинському районі.
Про це повідомили у Володимир-Волинському відділі поліції ГУ НП у Волинській області, - пише Буг.
Як розповіли, злодії викрали з помешкання гроші у сумі 50 тисяч гривень і 4 тисячі доларів.
Ведуть розшукові слідчі дії.
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Про це повідомили у Володимир-Волинському відділі поліції ГУ НП у Волинській області, - пише Буг.
Як розповіли, злодії викрали з помешкання гроші у сумі 50 тисяч гривень і 4 тисячі доларів.
Ведуть розшукові слідчі дії.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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