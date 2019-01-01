Де на Волині та у Луцьку не буде світла 30 липня
Сьогодні, 19:00
На Волині в зв’язку з ремонтними роботами на лініях електропередач 30 липня відбудеться відключення електроенергії у деяких населених пунктах, перелік яких публікуємо:
Володимир-Волинський район
1. КТП-348 від 09:00 до 17:00 АЗС «ОККО» м. Устилуг
2. КТП-182 від 09:00 до 17:00 Центр обслуговування автомобілів
ФОП Сакієнко вул. Ковельська
3. 09:00 до 17:00 ПТФ «Володимир – Волинський» с. Шистів ТП-122 ввід Л-01-06, ТзОВ «Птахокомплекс Губин» с. Фалемичі ТП-205 ввід Л-01-06
с. Зимне: сільська рада, школа, магазин ФОП Гонтарук
м. Вол.-Вол.: кафе «Золота підкова», ветбактлабораторія
с. Зимне, вул.: Шевченка, Тиха, Грушевського, Монастирська, Зелена, Польова, Приміська, Молодіжна, Гайдамацька
м. Вол.-Вол, вул.: Стравінського, Зимнівська 80-102, 71-93, О.Олеся 25, 48-102, Зубинського 3, 4, Українська
Горохівський район
2. ПЛ-0,4 кВ від КТП-232
с.Перемиль
ПЛ-10 кВ Л-07-07 9:00-17:00
9:00-17:00 ПАТ "Волиньгаз" Горохівська філія СКЗ
с. Перемиль
Берестечківське СТ магазин Струмок
с. Перемиль
ПАТ" Ковельмолоко" приймальний пункт
с. Перемиль
ПАТ "Волиньгаз" Горохівська філія СКЗ
с. Сільце
Церква с. Сільце
КЗ"Горохівський районний ЦПМСД" ФАП
с. Сільце
ПрАТ"Тернопільський молоко завод"
Пункт приймання та охолодження молока
с. Сільце
Горохівський районний відділ освіти Школа
с. Сільце
Цегівська сільська рада башня
с. Сільце
Підприємство "Укрпошта" поштове відділенняс. Сільце
ПАТ"Укртелеком" АТС
с. Сільце
Дім молитви с. Сільце
ФОП Ярема Г.Т Магазин
с. Сільце
Цегівська сільська рада Клуб
с. Сільце
ФОП Органістий В.Є магазин
с. Сільце
Цегівська сільська рада Дитячий садок
с. Сільце
ПАТ "Волиньгаз" Горохівська філія СКЗ
с. Довге
Дім молитви с. Довге
ПрАТ "МТС Україна" станція
с. Журавники
Горохівський районний відділ освіти Школа
с. Журавники
ПАТ "Волиньгаз" Горохівська філія СКЗ
с. Журавники
ПАТ "Волиньгаз" Горохівська філія ГРП
с. Журавники
Журавниківська сільська рада Аптека
с. Журавники
Журавниківська сільська рада башня
с. Журавники
Журавниківська сільська рада Клуб
с. Журавники
Журавниківська сільська рада Дитячий садок
с. Журавники
СВК "Журавники" Контора
с. Журавники
ФОП Цимбал О.В. Магазин промпродтоварів
с. Журавники
ПАТ"Укртелеком" АТС с. Журавники
Горохівський районний відділ освіти
котельня школи
с. Журавники
Церква с. Журавники
ФОП Степанюк Л.В. магазин
с. Журавники
ФОП Хомик В.Є. торговий павільйон с. Журавники
КЗ"Горохівський районний ЦПМСД" ФАП
с. Журавники
СВК "Журавники" Млин с. Журавники
ПАТ "Волиньгаз" Горохівська філія СКЗ
с. Журавники
ФОП Якубчук В.М. магазин Лагуна с. В. Дружкопільська
Горохівський районний відділ освіти школа
с. В. Дружкопільська
Журавниківська сільська рада башня
с. В. Дружкопільська
КЗ"Горохівський районний ЦПМСД" ФАП
с. В. Дружкопільська
СВК "Журавники" бригада с. В. Дружкопільська
ФОП Дудар Р.І магазин с. Журавники
КП "Заготконтора" Магазин с. Журавники
ПАТ "Волиньгаз" Горохівська філія СКЗ
с. Журавники
Журавниківська сільська рад а Адмінприміщення
с. Журавники
Дім молитви с. Журавники
ПАТ" Ковельмолоко" приймальний пункт
с. Журавники
ФГ "ГАЛСТЕДАН" Приміщення корівника
с. Журавники
СВК "Журавники" Тракторна бригада с. Журавники
СВК "Журавники" Телятник с. Журавники
ФОП Супрун Р.В. свинарник с. Журавники
ФОП Шамрило Р.В. Автогараж с. Журавники
ПАТ "Волиньгаз" Горохівська філія ГРП
с. Журавники
ФОП Юзвик В.Д магазин с. Журавники
СВК "Журавники" КЗС с. Журавники
Іваничівський район
1. 10:00-17:00
с.Риковичі
Камінь-Каширський район
1. ПЛ-0,4кВ Л-3 КТП-196 09:00 – 14:00 м.Камінь-Каширський, вул.8 Березня.
2. ПЛ-0,4кВ Л-3 ЩТП-327 14:00 – 17:00 с.Сошичне, вул.. Тиха, вул.. Ковельська.
3. ЗТП-316 10:00 – 17:00 Сільська рада, Дитсадок, ФАП, Поштове відділення, Іщик В.Д. (млин), ПП Хоцевич В.А. с.Осівці, вул..Манахівка, вул.. Центральна, вул.. Л.Українки..
4. ПЛ-10кВ Л-19-01 (ТП-298) 09:00 – 17:00 Школа, Медпункт, Будинок культури, ССТ Бузаки (магазин). с.Котуш, вул. Центральна, вул. Березина, вул. Молодіжна.
5. ПЛ-10кВ Л-01-02 (ТП-333, 142, 160, 229, 317.) 10:00 – 17:00 Сільська рада, ПП Лещинська М.А., Школа, Медпункт, ПАТ «Укртелеком» (АТС), Лісництво, Будинок культури, ССТ Полиці (магазин), Церква, Поштове відділення, Молитовний будинок, ПП Смаль С.П., ПрАТ МТС "Україна" (мобільна станція). с.Піщане.
Ківерцівський район
1. 9:00-18:00
ФОП Скарвінко Віра Юліанівна
м.Ківерці
вул.Козацька,буд.1-30,пров.Козацький,вул.Залізнична,25-37/непарні/,
вул.Мічуріна,буд.1-30
вул.Медвєвєва,буд.1-30
вул.Воровського,буд.1-71
вул.Зелена,буд.1-26,вул.П.Савельєвої,буд.1-27
2. ПЛ-0,4кВ КТП-126 9:00-18:00 Ківерцівське міське споживче товариство м.Ківерці
вул.45 років Перемоги
вул.Будівельників
3. ПЛ-10 кВ 108-03 8:30-17:00 КТП-5 с.Озерце
КТП-11 с.Небіжка
Церква
Відділ освіти
ФОП Козицька Руслана Володимирівна
КТП-13 с.Озерце
Свято-Покровська релігійна громада
Відділ освіти
Ківерцівське сільське споживче товариство
ПАТ "Укртелеком"
КЗ "Ківерцівський РЦ ПМСД"
Сільська рада Озерце
ФОП Бандура Микола Ананійович
ПрАТ "Київстар "
КТП-23 с.Кульчин
ТзОВ "Царство Нептуна"
ФОП Павленко Віталій Анатолійович
Рак Галина Іванівна
КТП-49 с.Дачне
ТзОВ "Футбольний клуб "Волинь"
КТП-235 с.Небіжка
ФОП Фещук Ольга Іванівна
ПП "Корсар"
КТП-316 с.Кульчин
ФОП Олексієвець Микола Петрович
КТП-382
ЗТП-384 с.Дачне
Відділ освіти
ПАТ "Волиньгаз" Ківерцівське УГГ
КТП-420 с.Озерце
ФОП Лащук Лілія Миколаївна
КТП-441 с.Небіжка
ОК "Гаївка"
КТП-442 с.Небіжка
ОК "Гаївка"
КТП-511 с.Дачне
Побут.споживач Зайцева Анелія Аркадіївна
КТП-540 с.Озерце
ДП "Прикарпатзахідтранс" ПЗ ВАТ Трубопровідного тр
КТП-543 с.Кульчин
Побут.споживач Панасюк М.В.
КТП-558 с.Озерце
ФОП Глушко Галина Михайлівна КТП-5 с.Озерце
вул.Жовтнева
КТП-11 с.Небіжка
вул.Котляревського
вул.М.Вовчка,вул.Зелена
КТП-13 с.Озерце
вул.Жовтнева, вул.1-го Травня
КТП-23 с.Кульчин
вул.Космонавтів, вул.5-го Лютого, вул.Кірова вул.Садова
КТП-49 с.Дачне
КТП-235 с.Небіжка
вул.Котляревського
вул.Озерцівська
КТП-316 с.Кульчин
КТП-382 с.Прилуцьке
вул.Дружби,
ЗТП-384 с.Дачне
вул.О.Кошового,
вул.Дружби
КТП-420 с.Озерце
вул.Тракторна,
КТП-441 с.Небіжка
КТП-442 с.Небіжка
КТП-511 с.Дачне
КТП-540 с.Озерце
КТП-543 с.Кульчин
КТП-558 с.Озерце
Ковельський район
Вимкнень споживачів не заплановано
Локачинський район
1. 9:00-17:00
смт.Локачі вул.Набережна
місто Луцьк
1. ТП-50 РУ-0,4 IСШ
Кап.ремонт 09:30-12:30 Екологічна інспекція; СНУ ввід №1;
Газета «Волинь»; Євролот;
Стоматкабінет, Магазин «Оптика»
Центр культури та здоровя ввд № 1; ВТБ банк ввід №1
Майстерня по ремонту годинників;
Волинська софтова компанія ввід №1
Магазин «Продукти»; Імексбанк;
Офіс «Волі 17»; Салон-візаж;
Перукарня «Галатея»; Кафе «Флірт»
вул. Волі 12; 13; 15; 15а; 17; 19
вул. С.Бандери 20; 22; 24
вул. Лугова 2
2. ТП-50 РУ-0,4 IIСШ
Кап.ремонт 13:30-17:00 ВТБ банк ввід №2
Центр культури та здоровя ввід№2
Ваш кондитер
Волинська софтова компанія ввід№2
Магазин «Тигрес»; Казино
Мясна крамничка; вул. Волі 15; 19; 21
вул.С. Бандери 18; 19
Луцький район
1. КТП-255 09:30-17:00 Школа, Полонківське споживче товариство. с. Мстишин вул. Центральна, Механізаторів, Степова.
Любомльський та Шацький райони
1. ПЛ 10 Л 52-02 від ЛР 143 до 3тп 454 10:00-17:00 Школа магазин с Нудижі (від центра)
2. КТП 62 10:00-17:00 магазин с Старовойтово вул Миру, Дружби
Любешівський район
Вимкнень споживачів не заплановано
Маневицький район
1 ПЛ-0,4 кВ від КТП-96. 10:00-17:00 Новочарторийське споживче товариство (магазин), Маневицький РЦПМСД (ФАП), Маневицька центральна районна лікарня, Районний відділ освіти (школа), ФОП Красьоха Марія Григорівна (магазин), ФОП Шкабура Степан Петрович (ларьок), Маневицький райкомбінат СКГ "Райсількомунгосп" (башня). с. Хряськ
місто Нововолинськ
1. 09:00-17:00
м.Нововолинськ
вул.Хвильового, 1-18
вул.Володимирська, 1-27
вул.Дорошенка, 44-70
б-р Шевченка, 44А
Ратнівський район
1. 10:00-17:00
с.Щедрогір Залухово, Оріхово, Мельники Річицькі. Ричиця
Рожищенський район
1 ПЛ-0,4 кВ від КТП-115 9:00-17:00 с.Уляники рибучасток, свинарник. с.Уляники вул.Центральна.
2 ПЛ-0,4 кВ від КТП-242 9:00-17:00 с.Ольганівка вул.Гранична, 32-56,59-79.
3 ПЛ-0,4 кВ від КТП-377 9:00-17:00 с.Копачівка СКЗ, кіоск, торговий павільйон, с.Копачівка вул.Першотравнева,73-131, 50-128, 51-71,
4 ПЛ-0,4 кВ від КТП-477 9:00-17:00 м.Рожище, вул. Курбаса
5 ПЛ-0,4 кВ від КТП-94 9:00-17:00 м.Рожище ГРП, контора СТ, дім ХВЄп м.Рожище, вул. Курбаса, Хмельницького, Кармелюка, Гагаріна
6 ПЛ-0,4 кВ від КТП-3 9:00-17:00 с.Підліски
7 ПЛ-10кВ Л18-06 9:00-17:00 м.Рожище артскважина, майстерня, ГРП, м.Рожище вул.Куліша,26-115,Шевченка,107-144,83-105, Чехова,13-30,Лугова, П.Савєльєвої,1-34, Островського,1-45,Лермонтова,14,Кольцова,41-51,К.Шолокадзе,45-91,52-114,
8 ПЛ-0,4 кВ від КТП-313 9:00-17:00 с.Луків магазин, школа, шкільна майстерня, клуб, артсвердловина школи с.Луків, вул.Привітна, 8 Березня
9 ПЛ-0,4 кВ від КТП-47 9:00-17:00 с.Крижівка, поштове відділення, магазин, школа, артсвердловина школи, ФАП с.Крижівка, вул.17 Вересня, Берегова
10 ПЛ-0,4 кВ від КТП-176 9:00-17:00 с.Яблунівка с.Яблунівка
11 ПЛ-0,4 кВ від КТП-325 9:00-17:00 с.Щурин, сільська рада, дитячий садок, поштове відділення, АТС, магазин, амбулаторія, клуб с.Щурин, вул.Незалежності, І.Франка, Л.Українки, Миру
12 ПЛ-0,4 кВ від ЗТП-331 9:00-17:00 м.Рожище лікарня.
13 ПЛ-0,4 кВ від ЗТП-401 9:00-17:00 м.Рожище притулок, адмінприміщення, КНС. м.Рожище вул.Куліша, 28А,30А,32А,34А.
Старовижівський район
Вимкнень споживачів не заплановано
Турійський район
1. ПЛ-0,4 кВ від КТП-348 Л-2 10:00-15:00 смт Турійськ вул. Ранкова, Миру, Приозерна
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Володимир-Волинський район
1. КТП-348 від 09:00 до 17:00 АЗС «ОККО» м. Устилуг
2. КТП-182 від 09:00 до 17:00 Центр обслуговування автомобілів
ФОП Сакієнко вул. Ковельська
3. 09:00 до 17:00 ПТФ «Володимир – Волинський» с. Шистів ТП-122 ввід Л-01-06, ТзОВ «Птахокомплекс Губин» с. Фалемичі ТП-205 ввід Л-01-06
с. Зимне: сільська рада, школа, магазин ФОП Гонтарук
м. Вол.-Вол.: кафе «Золота підкова», ветбактлабораторія
с. Зимне, вул.: Шевченка, Тиха, Грушевського, Монастирська, Зелена, Польова, Приміська, Молодіжна, Гайдамацька
м. Вол.-Вол, вул.: Стравінського, Зимнівська 80-102, 71-93, О.Олеся 25, 48-102, Зубинського 3, 4, Українська
Горохівський район
2. ПЛ-0,4 кВ від КТП-232
с.Перемиль
ПЛ-10 кВ Л-07-07 9:00-17:00
9:00-17:00 ПАТ "Волиньгаз" Горохівська філія СКЗ
с. Перемиль
Берестечківське СТ магазин Струмок
с. Перемиль
ПАТ" Ковельмолоко" приймальний пункт
с. Перемиль
ПАТ "Волиньгаз" Горохівська філія СКЗ
с. Сільце
Церква с. Сільце
КЗ"Горохівський районний ЦПМСД" ФАП
с. Сільце
ПрАТ"Тернопільський молоко завод"
Пункт приймання та охолодження молока
с. Сільце
Горохівський районний відділ освіти Школа
с. Сільце
Цегівська сільська рада башня
с. Сільце
Підприємство "Укрпошта" поштове відділенняс. Сільце
ПАТ"Укртелеком" АТС
с. Сільце
Дім молитви с. Сільце
ФОП Ярема Г.Т Магазин
с. Сільце
Цегівська сільська рада Клуб
с. Сільце
ФОП Органістий В.Є магазин
с. Сільце
Цегівська сільська рада Дитячий садок
с. Сільце
ПАТ "Волиньгаз" Горохівська філія СКЗ
с. Довге
Дім молитви с. Довге
ПрАТ "МТС Україна" станція
с. Журавники
Горохівський районний відділ освіти Школа
с. Журавники
ПАТ "Волиньгаз" Горохівська філія СКЗ
с. Журавники
ПАТ "Волиньгаз" Горохівська філія ГРП
с. Журавники
Журавниківська сільська рада Аптека
с. Журавники
Журавниківська сільська рада башня
с. Журавники
Журавниківська сільська рада Клуб
с. Журавники
Журавниківська сільська рада Дитячий садок
с. Журавники
СВК "Журавники" Контора
с. Журавники
ФОП Цимбал О.В. Магазин промпродтоварів
с. Журавники
ПАТ"Укртелеком" АТС с. Журавники
Горохівський районний відділ освіти
котельня школи
с. Журавники
Церква с. Журавники
ФОП Степанюк Л.В. магазин
с. Журавники
ФОП Хомик В.Є. торговий павільйон с. Журавники
КЗ"Горохівський районний ЦПМСД" ФАП
с. Журавники
СВК "Журавники" Млин с. Журавники
ПАТ "Волиньгаз" Горохівська філія СКЗ
с. Журавники
ФОП Якубчук В.М. магазин Лагуна с. В. Дружкопільська
Горохівський районний відділ освіти школа
с. В. Дружкопільська
Журавниківська сільська рада башня
с. В. Дружкопільська
КЗ"Горохівський районний ЦПМСД" ФАП
с. В. Дружкопільська
СВК "Журавники" бригада с. В. Дружкопільська
ФОП Дудар Р.І магазин с. Журавники
КП "Заготконтора" Магазин с. Журавники
ПАТ "Волиньгаз" Горохівська філія СКЗ
с. Журавники
Журавниківська сільська рад а Адмінприміщення
с. Журавники
Дім молитви с. Журавники
ПАТ" Ковельмолоко" приймальний пункт
с. Журавники
ФГ "ГАЛСТЕДАН" Приміщення корівника
с. Журавники
СВК "Журавники" Тракторна бригада с. Журавники
СВК "Журавники" Телятник с. Журавники
ФОП Супрун Р.В. свинарник с. Журавники
ФОП Шамрило Р.В. Автогараж с. Журавники
ПАТ "Волиньгаз" Горохівська філія ГРП
с. Журавники
ФОП Юзвик В.Д магазин с. Журавники
СВК "Журавники" КЗС с. Журавники
Іваничівський район
1. 10:00-17:00
с.Риковичі
Камінь-Каширський район
1. ПЛ-0,4кВ Л-3 КТП-196 09:00 – 14:00 м.Камінь-Каширський, вул.8 Березня.
2. ПЛ-0,4кВ Л-3 ЩТП-327 14:00 – 17:00 с.Сошичне, вул.. Тиха, вул.. Ковельська.
3. ЗТП-316 10:00 – 17:00 Сільська рада, Дитсадок, ФАП, Поштове відділення, Іщик В.Д. (млин), ПП Хоцевич В.А. с.Осівці, вул..Манахівка, вул.. Центральна, вул.. Л.Українки..
4. ПЛ-10кВ Л-19-01 (ТП-298) 09:00 – 17:00 Школа, Медпункт, Будинок культури, ССТ Бузаки (магазин). с.Котуш, вул. Центральна, вул. Березина, вул. Молодіжна.
5. ПЛ-10кВ Л-01-02 (ТП-333, 142, 160, 229, 317.) 10:00 – 17:00 Сільська рада, ПП Лещинська М.А., Школа, Медпункт, ПАТ «Укртелеком» (АТС), Лісництво, Будинок культури, ССТ Полиці (магазин), Церква, Поштове відділення, Молитовний будинок, ПП Смаль С.П., ПрАТ МТС "Україна" (мобільна станція). с.Піщане.
Ківерцівський район
1. 9:00-18:00
ФОП Скарвінко Віра Юліанівна
м.Ківерці
вул.Козацька,буд.1-30,пров.Козацький,вул.Залізнична,25-37/непарні/,
вул.Мічуріна,буд.1-30
вул.Медвєвєва,буд.1-30
вул.Воровського,буд.1-71
вул.Зелена,буд.1-26,вул.П.Савельєвої,буд.1-27
2. ПЛ-0,4кВ КТП-126 9:00-18:00 Ківерцівське міське споживче товариство м.Ківерці
вул.45 років Перемоги
вул.Будівельників
3. ПЛ-10 кВ 108-03 8:30-17:00 КТП-5 с.Озерце
КТП-11 с.Небіжка
Церква
Відділ освіти
ФОП Козицька Руслана Володимирівна
КТП-13 с.Озерце
Свято-Покровська релігійна громада
Відділ освіти
Ківерцівське сільське споживче товариство
ПАТ "Укртелеком"
КЗ "Ківерцівський РЦ ПМСД"
Сільська рада Озерце
ФОП Бандура Микола Ананійович
ПрАТ "Київстар "
КТП-23 с.Кульчин
ТзОВ "Царство Нептуна"
ФОП Павленко Віталій Анатолійович
Рак Галина Іванівна
КТП-49 с.Дачне
ТзОВ "Футбольний клуб "Волинь"
КТП-235 с.Небіжка
ФОП Фещук Ольга Іванівна
ПП "Корсар"
КТП-316 с.Кульчин
ФОП Олексієвець Микола Петрович
КТП-382
ЗТП-384 с.Дачне
Відділ освіти
ПАТ "Волиньгаз" Ківерцівське УГГ
КТП-420 с.Озерце
ФОП Лащук Лілія Миколаївна
КТП-441 с.Небіжка
ОК "Гаївка"
КТП-442 с.Небіжка
ОК "Гаївка"
КТП-511 с.Дачне
Побут.споживач Зайцева Анелія Аркадіївна
КТП-540 с.Озерце
ДП "Прикарпатзахідтранс" ПЗ ВАТ Трубопровідного тр
КТП-543 с.Кульчин
Побут.споживач Панасюк М.В.
КТП-558 с.Озерце
ФОП Глушко Галина Михайлівна КТП-5 с.Озерце
вул.Жовтнева
КТП-11 с.Небіжка
вул.Котляревського
вул.М.Вовчка,вул.Зелена
КТП-13 с.Озерце
вул.Жовтнева, вул.1-го Травня
КТП-23 с.Кульчин
вул.Космонавтів, вул.5-го Лютого, вул.Кірова вул.Садова
КТП-49 с.Дачне
КТП-235 с.Небіжка
вул.Котляревського
вул.Озерцівська
КТП-316 с.Кульчин
КТП-382 с.Прилуцьке
вул.Дружби,
ЗТП-384 с.Дачне
вул.О.Кошового,
вул.Дружби
КТП-420 с.Озерце
вул.Тракторна,
КТП-441 с.Небіжка
КТП-442 с.Небіжка
КТП-511 с.Дачне
КТП-540 с.Озерце
КТП-543 с.Кульчин
КТП-558 с.Озерце
Ковельський район
Вимкнень споживачів не заплановано
Локачинський район
1. 9:00-17:00
смт.Локачі вул.Набережна
місто Луцьк
1. ТП-50 РУ-0,4 IСШ
Кап.ремонт 09:30-12:30 Екологічна інспекція; СНУ ввід №1;
Газета «Волинь»; Євролот;
Стоматкабінет, Магазин «Оптика»
Центр культури та здоровя ввд № 1; ВТБ банк ввід №1
Майстерня по ремонту годинників;
Волинська софтова компанія ввід №1
Магазин «Продукти»; Імексбанк;
Офіс «Волі 17»; Салон-візаж;
Перукарня «Галатея»; Кафе «Флірт»
вул. Волі 12; 13; 15; 15а; 17; 19
вул. С.Бандери 20; 22; 24
вул. Лугова 2
2. ТП-50 РУ-0,4 IIСШ
Кап.ремонт 13:30-17:00 ВТБ банк ввід №2
Центр культури та здоровя ввід№2
Ваш кондитер
Волинська софтова компанія ввід№2
Магазин «Тигрес»; Казино
Мясна крамничка; вул. Волі 15; 19; 21
вул.С. Бандери 18; 19
Луцький район
1. КТП-255 09:30-17:00 Школа, Полонківське споживче товариство. с. Мстишин вул. Центральна, Механізаторів, Степова.
Любомльський та Шацький райони
1. ПЛ 10 Л 52-02 від ЛР 143 до 3тп 454 10:00-17:00 Школа магазин с Нудижі (від центра)
2. КТП 62 10:00-17:00 магазин с Старовойтово вул Миру, Дружби
Любешівський район
Вимкнень споживачів не заплановано
Маневицький район
1 ПЛ-0,4 кВ від КТП-96. 10:00-17:00 Новочарторийське споживче товариство (магазин), Маневицький РЦПМСД (ФАП), Маневицька центральна районна лікарня, Районний відділ освіти (школа), ФОП Красьоха Марія Григорівна (магазин), ФОП Шкабура Степан Петрович (ларьок), Маневицький райкомбінат СКГ "Райсількомунгосп" (башня). с. Хряськ
місто Нововолинськ
1. 09:00-17:00
м.Нововолинськ
вул.Хвильового, 1-18
вул.Володимирська, 1-27
вул.Дорошенка, 44-70
б-р Шевченка, 44А
Ратнівський район
1. 10:00-17:00
с.Щедрогір Залухово, Оріхово, Мельники Річицькі. Ричиця
Рожищенський район
1 ПЛ-0,4 кВ від КТП-115 9:00-17:00 с.Уляники рибучасток, свинарник. с.Уляники вул.Центральна.
2 ПЛ-0,4 кВ від КТП-242 9:00-17:00 с.Ольганівка вул.Гранична, 32-56,59-79.
3 ПЛ-0,4 кВ від КТП-377 9:00-17:00 с.Копачівка СКЗ, кіоск, торговий павільйон, с.Копачівка вул.Першотравнева,73-131, 50-128, 51-71,
4 ПЛ-0,4 кВ від КТП-477 9:00-17:00 м.Рожище, вул. Курбаса
5 ПЛ-0,4 кВ від КТП-94 9:00-17:00 м.Рожище ГРП, контора СТ, дім ХВЄп м.Рожище, вул. Курбаса, Хмельницького, Кармелюка, Гагаріна
6 ПЛ-0,4 кВ від КТП-3 9:00-17:00 с.Підліски
7 ПЛ-10кВ Л18-06 9:00-17:00 м.Рожище артскважина, майстерня, ГРП, м.Рожище вул.Куліша,26-115,Шевченка,107-144,83-105, Чехова,13-30,Лугова, П.Савєльєвої,1-34, Островського,1-45,Лермонтова,14,Кольцова,41-51,К.Шолокадзе,45-91,52-114,
8 ПЛ-0,4 кВ від КТП-313 9:00-17:00 с.Луків магазин, школа, шкільна майстерня, клуб, артсвердловина школи с.Луків, вул.Привітна, 8 Березня
9 ПЛ-0,4 кВ від КТП-47 9:00-17:00 с.Крижівка, поштове відділення, магазин, школа, артсвердловина школи, ФАП с.Крижівка, вул.17 Вересня, Берегова
10 ПЛ-0,4 кВ від КТП-176 9:00-17:00 с.Яблунівка с.Яблунівка
11 ПЛ-0,4 кВ від КТП-325 9:00-17:00 с.Щурин, сільська рада, дитячий садок, поштове відділення, АТС, магазин, амбулаторія, клуб с.Щурин, вул.Незалежності, І.Франка, Л.Українки, Миру
12 ПЛ-0,4 кВ від ЗТП-331 9:00-17:00 м.Рожище лікарня.
13 ПЛ-0,4 кВ від ЗТП-401 9:00-17:00 м.Рожище притулок, адмінприміщення, КНС. м.Рожище вул.Куліша, 28А,30А,32А,34А.
Старовижівський район
Вимкнень споживачів не заплановано
Турійський район
1. ПЛ-0,4 кВ від КТП-348 Л-2 10:00-15:00 смт Турійськ вул. Ранкова, Миру, Приозерна
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
Де на Волині та у Луцьку не буде світла 30 липня
Сьогодні, 19:00
Люди вимагали повернути лікарів до їхнього медзакладу: подробиці протесту у Голобах. ВІДЕО
Сьогодні, 18:40
Психічнохворий волинянин підпалив гектар сухої трави
Сьогодні, 18:17