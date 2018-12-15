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За півроку волинські патрульні виявили майже півтисячі п'яних водіїв

За півроку волинські патрульні виявили майже півтисячі п'яних водіїв
За 6 місяців 2019 року волинські патрульні оформили 438 протоколів за ст. 130 КУпАП (керування в стані сп’яніння).

Про це повідомили у прес-службі патрульної поліції Волинської області.

Наразі прийняли рішення і наклали стягнення по 163 випадках, щодо решти 275 - судові засідання і розгляди справ тривають.

Зауважимо, що 27 справ закрито через відсутність події і складу адміністративного правопорушення (ст. 247 КУпАП), 2 – через малозначність порушення (ст. 22 КУпАП), 21 справа передана на розгляд громадської організації або трудового колективу (ст. 21 КУпАП).

Зазначають, що протягом 2017 року виявили 743 нетверезих водіїв, протягом 2018 – 813, тож цьогоріч кількість нетверезих водіїв знову зросла.

«Шановні громадяни, у разі виявлення нетверезого водія негайно сповіщайте службу 102 та повідомляйте орієнтування: чим швидше ви повідомите, тим оперативніше відреагують наші патрульні», – просять поліцейські.

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Теги: алкоголь, Волинь, водій, поліція
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