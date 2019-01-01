У Південній Африці зарізали українського туриста





Як повідомляє Іван Іванов. Він зупинився в гостьовому будинку у містечку Хаут-Бей.



Встановили, між жертвою і трьома нападниками зав'язалася бійка, в ході якої Іванов отримав кілька ударів ножем у груди. Незабаром він помер від втрати крові.



Прес-секретар поліції Західної Капської провінції, полковник Андре Траун сказав, що троє чоловіків забрали рюкзак українця з його особистими речами й втекли.



Він також додав, що напад стався за 10 метрів від початку популярного маршруту в Іст Форт. Окрім того, це вже не перший інцидент в цій місцевості.



Відомо, одного з нападників вже затримали. Члени варти району затримали 25-річного чоловіка, у якого виявили крадені речі. У понеділок, 29 липня, він постане перед судом Вінберга.



У неділю, 28 липня, жителі Хаут-Бею приносили квіти та збиралися на місці, де вбили українського туриста, щоб віддати останню шану. Так, приблизно 50 людей стояли в колі біля Іст-Форту, оточені силовиками, аби вшанувати пам'ять 44-річного українця.









Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 44-річного туриста з України вбили під час прогулянки Національним парком у Хаут-Бей, поблизу Кейптауна.Як повідомляє 24 канал з посиланням на News24.com, чоловіка звали. Він зупинився в гостьовому будинку у містечку Хаут-Бей.Встановили, між жертвою і трьома нападниками зав'язалася бійка, в ході якої Іванов отримав кілька ударів ножем у груди. Незабаром він помер від втрати крові.Прес-секретар поліції Західної Капської провінції, полковниксказав, що троє чоловіків забрали рюкзак українця з його особистими речами й втекли.Він також додав, що напад стався за 10 метрів від початку популярного маршруту в Іст Форт. Окрім того, це вже не перший інцидент в цій місцевості.Відомо, одного з нападників вже затримали. Члени варти району затримали 25-річного чоловіка, у якого виявили крадені речі. У понеділок, 29 липня, він постане перед судом Вінберга.У неділю, 28 липня, жителі Хаут-Бею приносили квіти та збиралися на місці, де вбили українського туриста, щоб віддати останню шану. Так, приблизно 50 людей стояли в колі біля Іст-Форту, оточені силовиками, аби вшанувати пам'ять 44-річного українця.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію