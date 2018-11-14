У селі на Волині автобус збив на смерть жінку





Автопригода сталася учора, 28 липня, - повідомляють у



За кермом транспортного засобу перебував 43-річний громадянин Білорусі. Рухаючись зі сторони Ковеля, водій допустив наїзд на пішохода, 54-річну жительку Ковельського району, яка рухалася на проїжджій частині у попутному напрямку.



За фактом автопригоди слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.



Досудове розслідування триває.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На вулиці Ковельській у селі Дубове Ковельського району автобус Ayats збив місцеву жительку. Жінка загинула на місці.Автопригода сталася учора, 28 липня, - повідомляють у прес-службі ГУНП у Волинській області. За кермом транспортного засобу перебував 43-річний громадянин Білорусі. Рухаючись зі сторони Ковеля, водій допустив наїзд на пішохода, 54-річну жительку Ковельського району, яка рухалася на проїжджій частині у попутному напрямку.За фактом автопригоди слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.Досудове розслідування триває.

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