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У селі на Волині автобус збив на смерть жінку

У селі на Волині автобус збив на смерть жінку
На вулиці Ковельській у селі Дубове Ковельського району автобус Ayats збив місцеву жительку. Жінка загинула на місці.

Автопригода сталася учора, 28 липня, - повідомляють у прес-службі ГУНП у Волинській області.

За кермом транспортного засобу перебував 43-річний громадянин Білорусі. Рухаючись зі сторони Ковеля, водій допустив наїзд на пішохода, 54-річну жительку Ковельського району, яка рухалася на проїжджій частині у попутному напрямку.

За фактом автопригоди слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

Досудове розслідування триває.


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Теги: громадянин Білорусі, смерть ковельчанки, автопригода
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