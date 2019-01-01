Будівництво «Струмочка»: повітряна екскурсія над котеджним містечком під Луцьком*





Про це йдеться у липневому відеозвіті зі «Струмочка», який оприлюднив забудовник – Будівельна компанія «Інвестор», - інформує



Відеозвіт знятий з висоти пташиного польоту. Переглянувши його, можна побачити масштаби будівництва, зрозуміти планування території, та оцінити уже зроблене на будівельному майданчику.



Як будують таунхауси



Так, на першій секції таунхаусів уже завершили будівельні роботи, тут встановили вікна. Також збудували 9 таунхаусів з другої секції, там наразі зводять решту помешкань.



Будівельники уже почали роботи на місці третьої і четвертої секції таунхаусів. На одній уже завершили фундамент, ось-ось почнуть влаштовувати комунікації і стяжку. На іншій уже триває облаштування стяжок та піщано-щебеневої подушки.



Таунхауси у «Струмочку» - кількох типів: «Затишний», «Сімейний», «Класичний». У кожного з них – різна площа і свої особливості планування, що підлаштовані для потреб мешканців. Аби дізнатися про умови їх продажу– прочитайте ось цю публікацію.







Як будують котеджі



Частина котеджів уже збудована: на них завершені фасадні роботи, є накриті тераси.



Розпочали будувати решту котеджів. Уже змурували два будинки з другої лінії, готують фундамент на решту будівель.





Котеджі уже продаються. Зокрема, на вигідних умовах можна придбати котедж площею 156,06 м² за проектом американського зразка. Спереду будинків не буде парканів, лише стильні зелені газони.



П’ять особливостей котеджного містечка «Струмочок»



1. «Струмочок» – одне з найбільших котеджних містечок на Волині. Його площа – понад 7 гектарів. Загальна площа житла – 25 тисяч квадратних метрів. При цьому, завдяки великій площі це буде житловий комплекс з низькою густотою населення, а отже позбавлений зайвого шуму і метушні.



2. «Струмочок» матиме максимально повну і сучасну інфраструктуру. Тут буде охорона і відеонагляд. Облаштують великий сквер, дитячий майданчик, футбольне та баскетбольне поля з біговими доріжками окружністю 250 м. Також збудують громадське приміщення, в якому розмістять душові кабіни, тренажери та сауну. У планках - приватний дитячий садок, кав’ярня, магазин, аптека, заняття з йоги, творчі майстерні тощо.



3. «Струмочок» – місце, де можна купити і таунхаус, і окремий котедж, і квартиру у багатоквартирному будинку. Кожен мешканець отримує максимальний рівень комфорту, втім вибирає житло згідно з власними уявленнями, потребами і фінансовими можливостями.



4. «Струмочок» – унікальне поєднання «втечі» від міської суєти з безпосередньою близькістю до міста. До центру Луцька від «Струмочка» машиною – 15 хв. Окрім того, у планах забудовника – організувати роботу громадського транспорту, кінцевою зупинкою якого буде саме «Струмочок».



5. «Струмочок» – місце, де майбутні мешканці уже сьогодні можуть оцінити вигляд і комфорт своїх жител, а також надихнутися на нові ідеї дизайну інтер’єру. Забудовник – Будівельна компанія «Інвестор» - пропонує усім індивідуально розроблені дизайни помешкань, які можна переглянути ось тут.





Якщо ви хочете жити у «Струмочку», звертайтесь у відділ продажів за телефоном:



096 030 20 10



або ж за адресою:



м. Луцьк, вул. Коперника, 13в



Сайт: www.investor.lutsk.ua



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Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У котеджному містечку «Струмочок», що у селі Струмівка зводить Будівельна компанія «Інвестор», завершили фасадні роботи та облаштувати покрівлю терас у першій лінії котеджів. Також тут уже встановили вікна у першій секції таунхаусів.Про це йдеться у липневому відеозвіті зі «Струмочка», який оприлюднив забудовник – Будівельна компанія «Інвестор», - інформує Перший Відеозвіт знятий з висоти пташиного польоту. Переглянувши його, можна побачити масштаби будівництва, зрозуміти планування території, та оцінити уже зроблене на будівельному майданчику.Так, на першій секції таунхаусів уже завершили будівельні роботи, тут встановили вікна. Також збудували 9 таунхаусів з другої секції, там наразі зводять решту помешкань.Будівельники уже почали роботи на місці третьої і четвертої секції таунхаусів. На одній уже завершили фундамент, ось-ось почнуть влаштовувати комунікації і стяжку. На іншій уже триває облаштування стяжок та піщано-щебеневої подушки.Таунхауси у «Струмочку» - кількох типів: «Затишний», «Сімейний», «Класичний». У кожного з них – різна площа і свої особливості планування, що підлаштовані для потреб мешканців. Аби дізнатися про умови їх продажу– прочитайте ось цю публікацію.Частина котеджів уже збудована: на них завершені фасадні роботи, є накриті тераси.Розпочали будувати решту котеджів. Уже змурували два будинки з другої лінії, готують фундамент на решту будівель.Котеджі уже продаються. Зокрема, на вигідних умовах можна придбати котедж площею 156,06 м² за проектом американського зразка. Спереду будинків не буде парканів, лише стильні зелені газони.– одне з найбільших котеджних містечок на Волині. Його площа – понад 7 гектарів. Загальна площа житла – 25 тисяч квадратних метрів. При цьому, завдяки великій площі це буде житловий комплекс з низькою густотою населення, а отже позбавлений зайвого шуму і метушні.матиме максимально повну і сучасну інфраструктуру. Тут буде охорона і відеонагляд. Облаштують великий сквер, дитячий майданчик, футбольне та баскетбольне поля з біговими доріжками окружністю 250 м. Також збудують громадське приміщення, в якому розмістять душові кабіни, тренажери та сауну. У планках - приватний дитячий садок, кав’ярня, магазин, аптека, заняття з йоги, творчі майстерні тощо.– місце, де можна купити і таунхаус, і окремий котедж, і квартиру у багатоквартирному будинку. Кожен мешканець отримує максимальний рівень комфорту, втім вибирає житло згідно з власними уявленнями, потребами і фінансовими можливостями.– унікальне поєднання «втечі» від міської суєти з безпосередньою близькістю до міста. До центру Луцька від «Струмочка» машиною – 15 хв. Окрім того, у планах забудовника – організувати роботу громадського транспорту, кінцевою зупинкою якого буде саме «Струмочок».– місце, де майбутні мешканці уже сьогодні можуть оцінити вигляд і комфорт своїх жител, а також надихнутися на нові ідеї дизайну інтер’єру. Забудовник – Будівельна компанія «Інвестор» - пропонує усім індивідуально розроблені дизайни помешкань, які можна переглянути ось тут.

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