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Волинянина, який розбещував 6-річну дівчинку-сусідку, заарештували на 2 місяці

Волинянина, який розбещував 6-річну дівчинку-сусідку, заарештували на 2 місяці
48-річному мешканцю селища Благодатне, який розбещував 6-річну дівчинку, суд обрав запобіжний захід у виді тримання під вартою.

Нагадаємо, що обідню пору 24 липня чоловік під приводом покатати на мопеді і пригостити морозивом завіз 6-річну дівчинку у квартиру, де спонукав до дій задля задоволення своєї статевої пристрасті, - інформує прес-служба прокуратури Волині.

Йому повідомили про підозру у вчиненні цього злочину й наступних 60 днів він перебуватиме під вартою.

Довідково: за вчинення розпусних дій щодо малолітньої особи ч.2 ст. 156 Кримінального кодексу України передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від п’яти до восьми років.

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Теги: розбещення, дитина
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