Волинянина, який розбещував 6-річну дівчинку-сусідку, заарештували на 2 місяці





Нагадаємо, що обідню пору 24 липня чоловік під приводом покатати на мопеді і пригостити морозивом завіз 6-річну дівчинку у квартиру, де спонукав до дій задля задоволення своєї статевої пристрасті, - інформує прес-служба прокуратури Волині.



Йому повідомили про підозру у вчиненні цього злочину й наступних 60 днів він перебуватиме під вартою.



Довідково: за вчинення розпусних дій щодо малолітньої особи ч.2 ст. 156 Кримінального кодексу України передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від п’яти до восьми років.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 48-річному мешканцю селища Благодатне, який розбещував 6-річну дівчинку , суд обрав запобіжний захід у виді тримання під вартою.Нагадаємо, що обідню пору 24 липня чоловік під приводом покатати на мопеді і пригостити морозивом завіз 6-річну дівчинку у квартиру, де спонукав до дій задля задоволення своєї статевої пристрасті, - інформує прес-служба прокуратури Волині.Йому повідомили про підозру у вчиненні цього злочину й наступних 60 днів він перебуватиме під вартою.за вчинення розпусних дій щодо малолітньої особи ч.2 ст. 156 Кримінального кодексу України передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від п’яти до восьми років.

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