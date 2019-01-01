Волинянина, який розбещував 6-річну дівчинку-сусідку, заарештували на 2 місяці
Сьогодні, 16:36
48-річному мешканцю селища Благодатне, який розбещував 6-річну дівчинку, суд обрав запобіжний захід у виді тримання під вартою.
Нагадаємо, що обідню пору 24 липня чоловік під приводом покатати на мопеді і пригостити морозивом завіз 6-річну дівчинку у квартиру, де спонукав до дій задля задоволення своєї статевої пристрасті, - інформує прес-служба прокуратури Волині.
Йому повідомили про підозру у вчиненні цього злочину й наступних 60 днів він перебуватиме під вартою.
Довідково: за вчинення розпусних дій щодо малолітньої особи ч.2 ст. 156 Кримінального кодексу України передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від п’яти до восьми років.
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Нагадаємо, що обідню пору 24 липня чоловік під приводом покатати на мопеді і пригостити морозивом завіз 6-річну дівчинку у квартиру, де спонукав до дій задля задоволення своєї статевої пристрасті, - інформує прес-служба прокуратури Волині.
Йому повідомили про підозру у вчиненні цього злочину й наступних 60 днів він перебуватиме під вартою.
Довідково: за вчинення розпусних дій щодо малолітньої особи ч.2 ст. 156 Кримінального кодексу України передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від п’яти до восьми років.
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