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Мальовнича та неповторна природа волинського села. ФОТО

Мальовнича та неповторна природа волинського села. ФОТО
Лучанин Сергій Палько поділився атмосферними світлинами з подорожі Луцьким і Ківерцівським районами.

Фотозвіт чоловік опублікував на своїй сторінці у Фейсбуці, - пише 12 канал.

Мальовнича та неповторна природа волинського села. ФОТО
Мальовнича та неповторна природа волинського села. ФОТО
Мальовнича та неповторна природа волинського села. ФОТО
Мальовнича та неповторна природа волинського села. ФОТО
Мальовнича та неповторна природа волинського села. ФОТО
Мальовнича та неповторна природа волинського села. ФОТО
Мальовнича та неповторна природа волинського села. ФОТО
Мальовнича та неповторна природа волинського села. ФОТО
Мальовнича та неповторна природа волинського села. ФОТО
Мальовнича та неповторна природа волинського села. ФОТО
Мальовнича та неповторна природа волинського села. ФОТО
Мальовнича та неповторна природа волинського села. ФОТО
Мальовнича та неповторна природа волинського села. ФОТО
Мальовнича та неповторна природа волинського села. ФОТО
Мальовнича та неповторна природа волинського села. ФОТО
Мальовнича та неповторна природа волинського села. ФОТО
Мальовнича та неповторна природа волинського села. ФОТО
Мальовнича та неповторна природа волинського села. ФОТО
Мальовнича та неповторна природа волинського села. ФОТО

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Теги: волинське село, захопливі фотки, мандрівник
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