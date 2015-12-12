Мальовнича та неповторна природа волинського села. ФОТО

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Лучанин Сергій Палько поділився атмосферними світлинами з подорожі Луцьким і Ківерцівським районами.
Фотозвіт чоловік опублікував на своїй сторінці у Фейсбуці, - пише 12 канал.
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Фотозвіт чоловік опублікував на своїй сторінці у Фейсбуці, - пише 12 канал.
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