На станції Ковель встановлюють два силові трансформатори





Про це повідомляє



Так, на минулому тижні обидва трансформатори встановили на фундаментні майданчики розміром 12 метрів на 9 метрів і глибиною 87 сантиметрів кожен. Після завершення підготовчих робіт армовані та наповнені щебенем котловани заллють спеціальним бетонним розчином.



Трансформатори ТДТНЖ-25000/110-У1 потужністю 25 мВт кожен надійшли на станцію Ковель торік. Виготовлені вони в Україні, їхня загальна вартість — майже 20 мільйонів гривень. Вага одного спорядженого трансформатора — приблизно 60 тонн.



Трансформатори призначені для стаціонарної тягової підстанції у Ковелі, яка замінить пересувну попередницю. Натомість пересувна тягова підстанція передислокується на станцію Володимир-Волинський.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Зараз на станції Ковель Львівської залізниці триває процес встановлення двох силових трансформаторів, які стануть важливою складовою електрифікації 100-кілометрової дільниці Ковель—Ізов—Держкордон.Про це повідомляє Медіацентр "Магістраль" АТ "Укрзалізниця".Так, на минулому тижні обидва трансформатори встановили на фундаментні майданчики розміром 12 метрів на 9 метрів і глибиною 87 сантиметрів кожен. Після завершення підготовчих робіт армовані та наповнені щебенем котловани заллють спеціальним бетонним розчином.Трансформатори ТДТНЖ-25000/110-У1 потужністю 25 мВт кожен надійшли на станцію Ковель торік. Виготовлені вони в Україні, їхня загальна вартість — майже 20 мільйонів гривень. Вага одного спорядженого трансформатора — приблизно 60 тонн.Трансформатори призначені для стаціонарної тягової підстанції у Ковелі, яка замінить пересувну попередницю. Натомість пересувна тягова підстанція передислокується на станцію Володимир-Волинський.

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