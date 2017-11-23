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На станції Ковель встановлюють два силові трансформатори

На станції Ковель встановлюють два силові трансформатори
Зараз на станції Ковель Львівської залізниці триває процес встановлення двох силових трансформаторів, які стануть важливою складовою електрифікації 100-кілометрової дільниці Ковель—Ізов—Держкордон.

Про це повідомляє Медіацентр "Магістраль" АТ "Укрзалізниця".

Так, на минулому тижні обидва трансформатори встановили на фундаментні майданчики розміром 12 метрів на 9 метрів і глибиною 87 сантиметрів кожен. Після завершення підготовчих робіт армовані та наповнені щебенем котловани заллють спеціальним бетонним розчином.

Трансформатори ТДТНЖ-25000/110-У1 потужністю 25 мВт кожен надійшли на станцію Ковель торік. Виготовлені вони в Україні, їхня загальна вартість — майже 20 мільйонів гривень. Вага одного спорядженого трансформатора — приблизно 60 тонн.

Трансформатори призначені для стаціонарної тягової підстанції у Ковелі, яка замінить пересувну попередницю. Натомість пересувна тягова підстанція передислокується на станцію Володимир-Волинський.

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Теги: електрифікація, ковельська станція, трансформатори
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