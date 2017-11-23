На станції Ковель встановлюють два силові трансформатори
Сьогодні, 20:56
Зараз на станції Ковель Львівської залізниці триває процес встановлення двох силових трансформаторів, які стануть важливою складовою електрифікації 100-кілометрової дільниці Ковель—Ізов—Держкордон.
Про це повідомляє Медіацентр "Магістраль" АТ "Укрзалізниця".
Так, на минулому тижні обидва трансформатори встановили на фундаментні майданчики розміром 12 метрів на 9 метрів і глибиною 87 сантиметрів кожен. Після завершення підготовчих робіт армовані та наповнені щебенем котловани заллють спеціальним бетонним розчином.
Трансформатори ТДТНЖ-25000/110-У1 потужністю 25 мВт кожен надійшли на станцію Ковель торік. Виготовлені вони в Україні, їхня загальна вартість — майже 20 мільйонів гривень. Вага одного спорядженого трансформатора — приблизно 60 тонн.
Трансформатори призначені для стаціонарної тягової підстанції у Ковелі, яка замінить пересувну попередницю. Натомість пересувна тягова підстанція передислокується на станцію Володимир-Волинський.
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Про це повідомляє Медіацентр "Магістраль" АТ "Укрзалізниця".
Так, на минулому тижні обидва трансформатори встановили на фундаментні майданчики розміром 12 метрів на 9 метрів і глибиною 87 сантиметрів кожен. Після завершення підготовчих робіт армовані та наповнені щебенем котловани заллють спеціальним бетонним розчином.
Трансформатори ТДТНЖ-25000/110-У1 потужністю 25 мВт кожен надійшли на станцію Ковель торік. Виготовлені вони в Україні, їхня загальна вартість — майже 20 мільйонів гривень. Вага одного спорядженого трансформатора — приблизно 60 тонн.
Трансформатори призначені для стаціонарної тягової підстанції у Ковелі, яка замінить пересувну попередницю. Натомість пересувна тягова підстанція передислокується на станцію Володимир-Волинський.
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