Погода в Луцьку та Волинській області на вівторок, 30 липня
Сьогодні, 20:00
У вівторок у Волинській області очікується хмарна погода з проясненнями.
У Луцьку, Любешеві, Ковелі, Володимир-Волинському, Світязі, Маневичах опадів не передбачається за даними Sinoptik.ua.
Температура повітря вночі близько +17…+18 градусів, удень – +22…+25. Вітер західний, північно-західний, північно-східний і північний, 1-6 м/с.
До середини тижня прогнозується мінлива хмарність, місцями — дощ.
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У Луцьку, Любешеві, Ковелі, Володимир-Волинському, Світязі, Маневичах опадів не передбачається за даними Sinoptik.ua.
Температура повітря вночі близько +17…+18 градусів, удень – +22…+25. Вітер західний, північно-західний, північно-східний і північний, 1-6 м/с.
До середини тижня прогнозується мінлива хмарність, місцями — дощ.
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