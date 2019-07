Футболісти луцького «Підшипника» підкорювали найбільший у світі юнацький чемпіонат*

Команда футбольного клубу «Підшипник», створена на базі ПрАТ «СКФ Україна», вийшла у 1/8 фіналу найбільшого у світі юнацького чемпіонату з футболу – Gothia Cup, що відбувся у другому за величиною місті Швеції – Гетеборзі. Тринадцятирічні юнаки з Луцька запекло боролися за свою першість на полі і у турнірній таблиці впродовж шести днів – з 15 до 21 липня.Про успіхи і досвід молодих гравців розповідали 29 липня під час прес-конференції за участі генерального директора «СКФ Україна», радника генерального директора, директора з виробництва, директора з фінансівНаталії Приймачук та, тренера команди, представників батьківського комітету та футболістів ФК «Підшипник».Радник генерального директора Володимир Цибульський розповів, що команда футбольного клубу «Підшипник» бере участь у чемпіонаті вже четвертий раз. «Щоразу значно покращуємо результати. Враження суперників від гри наших футболістів також змінюються з кожним матчем. Команда набула досвіду і вже точно краще розуміє специфіку турніру, коли за декілька днів доводиться проводити величезну кількість ігор», – говорить пан Цибульський.Цьогоріч участь у футбольному чемпіонаті взяло 37 тисяч юних футболістів, а це – 1700 команд із 80 країн, для луцької команди піднятися так високо у турнірній таблиці вартувало великих зусиль. 16 тринадцятирічних юнаків мали у конкурентах 154 командами, які були поділені на 38 груп та 29 країн світу. За цих 6 днів хлопці зіграли 387 ігор та забили 2224 голи.Хоч гасло цьогорічного турніру – «We are here to celebrate the game», що означає «Ми тут, щоб насолодитися грою» – акцентувало увагу на тому, що головне в турнірі – участь, а не перемога, команда все ж сподівалася на кращий результат і планувала дійти до 1/4. Проте представники команди нагадали, що цього року результат і так набагато кращий, ніж минулоріч, коли «Підшипник» увійшов до 1/16 турніру.До слова, вартість цьогорічної поїздки на футбольний турнір у Швецію перевищила 700 тисяч гривень, куди входять перельоти, проживання, харчування, страхування, сувенірна продукція і парк розваг. Спортивне екіпірування і браслети, які мав кожен учасник команди, закупляло також ПрАТ «СКФ Україна». Керівництво підприємства переконує, що не шкодує жодної копійки, яку вклали у юнацький спорт.Шлях до Швеції був довгим і важким, але у Гетеборзі їх прийняли тепло і дружньо. Проживали хлопці у одній зі шкіл, спали на матрацах, а харчувалися у шкільній їдальні.Супроводжували юних гравців тренер, голова батьківського комітету ФК «Підшипник»та працівники «СКФ Україна»Розповіли, що у групі з 4 команд першого дня турніру «Підшипник» фактично розгромив юніорську футбольну команду зі Швеції «Kungsbacka» з рахунком 8:0. Другий день турніру теж відзначився перемогою: Україна-Норвегія – 2:0. Третя гра здивувала ще більше: лучани виграли в команди з Франції з рахунком 9:0, загалом зайнявши 1 місце в групі з максимальним результатом. Далі «Підшипник» в 1/32 фіналу виграв матч знову в іншої команди з Норвегії (9:1).П’ята гра з Англією виявилася найбільш суперечливою, оскільки під час неї очевидними стали прорахунки в суддівстві. Після того команда волинян зрівняла рахунок 2:2 – на 2-ій доданій хвилині другого тайму. Поки гравці «Підшипника» святкували забитий гол на полі зі всіма гравцями, тренером та вболівальниками, арбітр дозволив команді Англії розвести м’яч в центрі поля і забити лучанам 3 гол – при відсутності гравців команди на своїх місцях та у присутності сторонніх людей на полі.Представники «Підшипника» вибороли своє право на справедливість і подали протест з тим, аби переграти матч. Його прийняли і погодили, хоч і рішення змінювалося 4 рази. Зрештою, вирішили, що «Підшипник» пробиватиме серію пенальті з командою «Josh Evans Soccer school» (Англія) зранку перед самим початком гри в 1/8 фіналу.Тренер команди «Підшипника» Михайло Мельник каже, що ніхто не зважав на виснаження гравців, не так фізичне, як емоційне, адже пенальті це – завжди хвилююче, хоча юнаки таки вибороли своє місце у 1/8 фіналу.Наступною шостою грою було змагання із командою з Філіппін. На поле хлопці мусили йти практично одразу після пенальті з Англією. Протягом всього матчу з командою з Філіппін команда «Підшипника» вигравала з рахунком 1:0, на останній хвилині основного часу (49 хв) правий захисник основного складу зазнав серйозної травми ноги, що, на жаль, не дало можливості продовжувати гру, його замінили. Таким чином психологічний стан команди став слабшим, втративши правого захисника основного складу, команда, не перелаштувавшись, пропустила випадковий гол з штрафного 1:1.І знову ж після закінчення гри з нічийним рахунком на конкуруючі команди чекала серія пенальті. Втомившись морально, після першого пробиття пенальті з командою Англії – які відбувалися перед самим початком гри в 1/8 фіналу, наша команда поступилися команді з Філіппін і завершила участь у міжнародному турнірі з високим результатом, хоч і була за 1 хв від 1/4 фіналу.На наступний день після напружених ігор для хлопців організували відвідини одного з найкращих у Європі парків розваг «Liseberg», аби розвантажити їх морально та фізично.Під час прес-конференції юні футболісти повсякчас посміхалися і дивилися на відео з пам’ятних матчів. Хоч і не досягли чого планували, але виклалися на повну, на цьому зупинятися не планують і просять у керівництва підприємства продовжити добру традицію з поїздками на Gothia Cup. «СКФ-івці», у свою чергу, обіцяють і надалі підтримувати розвиток спорту.«Ми дуже задоволені, що поїхали на цей турнір, отримали неймовірну кількість емоцій, познайомилися з учасниками з інших країн», – каже молодий футболіст з «Підшипника».Під кінець заходу батьківський комітет символічно подарував керівництву заводу футбольну форму у знак вдячності за підтримку клубу.Зауважимо, що стати першими в міжнародному турнірі та завоювати кубок Gothia Cup 2019 вдалося команді зі Швеції Brommapojkarna-1.Цікаво, що участь у турнірі беруть не тільки команди хлопців, а й дівчат. Їх на чемпіонаті було 30%.