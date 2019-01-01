Люди вимагали повернути лікарів до їхнього медзакладу: подробиці протесту у Голобах. ВІДЕО





Про це журналістам



Нагадаємо, сьогодні, 29 липня, о 9-й годині біля селищної ради у Голобах зібралося три десятки людей.



Вони вимагали від представників місцевої влади та керівників Ковельського медичного об’єднання повернути лікарів до їхнього медзакладу.



Місцева жителька Зоя Голуб обурена медичною реформою через те, що в Голобській районній лікарні тепер відсутні вузькопрофільні спеціалісти. Прийом у них відбувається тут двічі на місяць, тому люди з об’єднаної громади їдуть лікуватися до райцентру. Це – 30 кілометрів від селища.



Мама трьох неповнолітніх дітей Ірина Сех каже, що медогляди вони змушені проходити у Ковелі.



"В мене 6-річна дитина в Ковелі під час медогляду вмліла, кров з носа йде. Діти не витримують цього медогляду. За день його нереально пройти. Це і кошти великі, і важка дорога, і час. Як в країні, яка на 1 місці по онко, щоб не було в селищі, яке обслуговує 10 000 населення, гінеколога. Він приїжджає до нас раз на місяць. Люди не хворіють по датах, так само дітки хворіють сьогодні-завтра-післязавтра. Лікарів в Голобській лікарні немає", - розповіла мама 3-х дітей.



Із протестувальниками зустрілися Голобський селищний голова Сергій Гарбарук і представник Ковельського територіального медичного об’єднання Олег Кубій та голова районної ради Андрій Броїло.



Головний лікар Голобської районної лікарні Геннадій Давидюк зауважив, тут обслуговують пацієнтів із понад 2-х десятків навколишніх сіл. В лікарні працює 2 відділення – терапевтичне і педіатричне.



Зі слів головного лікаря Центру первинної медико-санітарної допомоги Ковельського територіального медоб’єднання Олега Кубія, ситуація з нестачею кадрів – по всій країні. Молоді фахівці їдуть працювати за кордон. Працювати у сільській місцевості погоджуються одиниці.



"Ми закриваємо найгостріші питання – планові медогляди. Ми відправляємо сюди двічі на місяць вузьких спеціалістів, якщо буде потреба – ми збільшимо кратність, але ми не можемо їх відірвати від основного місця роботи, бо там вони теж мусять надавати допомогу.



Сюди їздить отоларинголог, офтальмолог, акушер-гінеколог, дерматовенеролог, невропатолог. Є певні категорії спеціалістів, які затребувані скрізь, але шукають де краще. Для того, щоб лікарі-спеціалісти приїхали в Голобську ОТГ, їм треба створити відповідні умови", - зауважив Олег Кубій.



Голова Голобської об’єднаної громади розповів, що селищі реконструюють будівлю колишньої поліклініки під житло для медиків.



"Проект уже на виході – передбачається 11 квартир. Добротні квартири. Є певні нюанси, передбачалося фінансування з інших джерел. Вийшли до тих медичних працівників, які мають бажання отримати там житло з пропозицією за кошти тих людей робити ремонти і це житло залишиться їхнє", - каже селищний голова.



Сімейний лікар Галина Семенюк працює в Голобах рік, працевлаштувалась після закінчення інтернатури.



"Сюди пішла, тому, що обіцяли квартири і підйомні. Підйомні нарахували, квартира ще в процесі, мають теж нам видаватися", - розповіла Галина Семенюк.



На зустрічі із мешканцями Голобської громади представники влади й медоб’єднання домовилися організувати в селищі ще одні збори 9 серпня.



Тоді сторони мають намір дійти згоди щодо роботи вузькопрофільних спеціалістів у лікарні.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Мешканці Голоб їздять на прийом до лікарів до Ковеля, хоча в селищі працює районна лікарня.Про це журналістам Суспільного розповіли місцеві жителі.Нагадаємо, сьогодні, 29 липня, о 9-й годині білязібралося три десятки людей.Вони вимагали від представників місцевої влади та керівників Ковельського медичного об’єднання повернути лікарів до їхнього медзакладу.Місцева жителькаобурена медичною реформою через те, що в Голобській районній лікарні тепер відсутні вузькопрофільні спеціалісти. Прийом у них відбувається тут двічі на місяць, тому люди з об’єднаної громади їдуть лікуватися до райцентру. Це – 30 кілометрів від селища.Мама трьох неповнолітніх дітейкаже, що медогляди вони змушені проходити у Ковелі."В мене 6-річна дитина в Ковелі під час медогляду вмліла, кров з носа йде. Діти не витримують цього медогляду. За день його нереально пройти. Це і кошти великі, і важка дорога, і час. Як в країні, яка на 1 місці по онко, щоб не було в селищі, яке обслуговує 10 000 населення, гінеколога. Він приїжджає до нас раз на місяць. Люди не хворіють по датах, так само дітки хворіють сьогодні-завтра-післязавтра. Лікарів в Голобській лікарні немає", - розповіла мама 3-х дітей.Із протестувальниками зустрілися Голобський селищний головаі представник Ковельського територіального медичного об’єднаннята голова районної радиГоловний лікар Голобської районної лікарнізауважив, тут обслуговують пацієнтів із понад 2-х десятків навколишніх сіл. В лікарні працює 2 відділення – терапевтичне і педіатричне.Зі слів головного лікаря Центру первинної медико-санітарної допомоги Ковельського територіального медоб’єднання Олега Кубія, ситуація з нестачею кадрів – по всій країні. Молоді фахівці їдуть працювати за кордон. Працювати у сільській місцевості погоджуються одиниці."Ми закриваємо найгостріші питання – планові медогляди. Ми відправляємо сюди двічі на місяць вузьких спеціалістів, якщо буде потреба – ми збільшимо кратність, але ми не можемо їх відірвати від основного місця роботи, бо там вони теж мусять надавати допомогу.Сюди їздить отоларинголог, офтальмолог, акушер-гінеколог, дерматовенеролог, невропатолог. Є певні категорії спеціалістів, які затребувані скрізь, але шукають де краще. Для того, щоб лікарі-спеціалісти приїхали в Голобську ОТГ, їм треба створити відповідні умови", - зауважив Олег Кубій.Голова Голобської об’єднаної громади розповів, що селищі реконструюють будівлю колишньої поліклініки під житло для медиків."Проект уже на виході – передбачається 11 квартир. Добротні квартири. Є певні нюанси, передбачалося фінансування з інших джерел. Вийшли до тих медичних працівників, які мають бажання отримати там житло з пропозицією за кошти тих людей робити ремонти і це житло залишиться їхнє", - каже селищний голова.Сімейний лікарпрацює в Голобах рік, працевлаштувалась після закінчення інтернатури."Сюди пішла, тому, що обіцяли квартири і підйомні. Підйомні нарахували, квартира ще в процесі, мають теж нам видаватися", - розповіла Галина Семенюк.На зустрічі із мешканцями Голобської громади представники влади й медоб’єднання домовилися організувати в селищі ще одні збори 9 серпня.Тоді сторони мають намір дійти згоди щодо роботи вузькопрофільних спеціалістів у лікарні.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію