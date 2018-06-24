Луцькі школярі проміняли випускний на незабутню подорож за кордон. ФОТО

Випускники 9- Б класу Луцької гімназії №21 імені Михайла Кравчука відгуляли незабутній випускний у Кракові.Клас не мав сумнівів, що ідея такої подорожі – чудова, то ж на голосуванні питання вирішили одноголосно – їдуть дивитися відоме польське місто на березі річки Вісла.Класний керівник 9-Б класу –, яка, зі слів батьків, вміє згуртувати, підтримати і організувати весь клас, також охоче долучилася до організації екскурсії. Вона разом із батьками хотіла влаштувати для дітей щось особливе і дійсно цікаве. У них це вийшло.Зараз діти із захопленням згадують пішу прогулянку вечірнім Краковом, де під місячним сяйвом дивились на велич Вавельського замку, прогулювались вулицями міста, із цікавістю розглядали архітектуру його історичного центру, який з 1978 року належить до списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. «Це було незабутньо», – в один голос кажуть батьки.Наступного дня після вечірньої прогулянки Краковом випускників повезли за дозою адреналіну до Energylandiі – найбільшого парку розваг Польщі. Батьки переконують, що навіть лякливі наважувалися прокататися на екстремальних гірках. Згодом усі поїхали купатися в басейні і ніжитися під сонечком.Напередодні повернення додому дітей чекав ще один сюрприз - це музей фізики під відкритим небом «Сад дослідів ім. Лема». Там було безліч експериментів, захопливих фото і селфі, одним словом – випускний видався на славу, а діти лишилися задоволеними і з яскравими спогадами на все життя.Сама вчителька залишила зворушливий коментар на своїй сторінці у Facebook: «Мій 9-Б клас - це велика дружна сім‘я, це уроки і свята, це олімпіади і конкурси, вечори і екскурсії, спортивні змагання і мандрівки, це 5 років насиченого, цікавого життя. Я горджусь вами! Ви найкращі!!!», – написала Лілія Ігорівна.