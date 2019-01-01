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На одній з вулиць Луцька сталася аварія. ФОТО

На одній з вулиць Луцька сталася аварія. ФОТО
В обласному центрі Волині сталася аварія за участі іномарки.

ДТП трапилася 29 липня, на вулиці Карпенка-Карого, - про це повідомляє ІА Конкурент.

Автомобіль Renault Kangoo отримав механічні ушкодження. На місці працював екіпаж патрульної поліції. Внаслідок аварії на вулиці був у кладнений рух.
На одній з вулиць Луцька сталася аварія. ФОТО
На одній з вулиць Луцька сталася аварія. ФОТО

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Теги: Луцьк, аварія
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Сьогодні, 20:56
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