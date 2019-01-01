На одній з вулиць Луцька сталася аварія. ФОТО





ДТП трапилася 29 липня, на вулиці Карпенка-Карого, - про це повідомляє ІА Конкурент.



Автомобіль Renault Kangoo отримав механічні ушкодження. На місці працював екіпаж патрульної поліції. Внаслідок аварії на вулиці був у кладнений рух.



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