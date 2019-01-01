Волинським містом пройшов багатотисячний міжнародний хресний хід. ФОТО
Сьогодні, 21:51
Міжнародний хресний хід, який через Білорусь прямує з Польщі до Почаївської Лаври, пройшов ще одним райцентром Волині.
29 липня 2019 року тисячі православних пройшли вулицями Володимира-Волинського, - повідомляє прес-служба Володимир-Волинської єпархії УПЦ.
Перед містом паломників зустрічав митрополит Володимир-Волинський і Ковельський Володимир, благочинний Володимир-Волинської округи протоієрей Сергій та чисельне духовенство. Привітавши вірян, владика очолив хресний хід, який сьогодні зупинився на молитву та ночівлю в Успенському Кафедральному соборі.
Варто зазначити, що такий хресний хід - традиційний.
На зустріч тисячам паломників не лише з України, а й з Польщі, Білорусі та інших країн, виходили сотні вірян, щоб поклонитись святиням та спільно помолитись до Господа та Пресвятої Богородиці за мир у країні, спокій та благополуччя православного її народу.
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29 липня 2019 року тисячі православних пройшли вулицями Володимира-Волинського, - повідомляє прес-служба Володимир-Волинської єпархії УПЦ.
Перед містом паломників зустрічав митрополит Володимир-Волинський і Ковельський Володимир, благочинний Володимир-Волинської округи протоієрей Сергій та чисельне духовенство. Привітавши вірян, владика очолив хресний хід, який сьогодні зупинився на молитву та ночівлю в Успенському Кафедральному соборі.
Варто зазначити, що такий хресний хід - традиційний.
На зустріч тисячам паломників не лише з України, а й з Польщі, Білорусі та інших країн, виходили сотні вірян, щоб поклонитись святиням та спільно помолитись до Господа та Пресвятої Богородиці за мир у країні, спокій та благополуччя православного її народу.
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