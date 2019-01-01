Корпорація Roshen побудувала будинок для військових. ФОТО





В будинку два під'їзди на 16 квартир загальною площею 1200 квадратних метрів, - пише



На будівництво знадобилося 5 місяці та 37 211 998 грн. Це вже другий будинок для військовослужбовців, збудований корпорацією Roshen, в рамках благодійного проекту.







Усі квартири мебльовані шафами та шафами-купе в кожній кімнаті та прихожій, кухонними гарнітурами з вбудованою технікою GORENJE, до складу якої входять електричні варочна поверхня, духовка, посудомийна машина та витяжка. Також кожна квартири укомплектована холодильником. Санвузли обладнані всією сантехнікою, бойлерами на 80-100 л, пральними машинами, дзеркалами і навіть тримачами туалетного паперу.







"Такого житла нам не вистачало під час надзвичайної ситуації у 2017 році,- відмітив командир військової частини полковник Микола Батюк. – Якби військовослужбовці жили на території військової частини, їхнє реагування на ту ситуацію було б оперативнішим, а збитки меншими. Соціальний проект, який реалізувала корпорація Roshen, - свідчення небайдужого ставлення до проблем військовослужбовців, Збройних Сил України".



"Коли в Україну прийшла війна, вся країна зрозуміла наскільки важлива армія для держави. З відомих причин держава на той час не змогла в повній мірі надати своїм захисникам належне забезпечення, саме тому наша компанія з самого початку війни на Сході України разом з усією країною долучилась до забезпечення і підтримки української армії - зауважила директор з розвитку соціальних проектів Кондитерської корпорації Roshen, Ірина Пономаренко. - Це будинок, де військові мають відчувати тепло, після важкої і відповідальної роботи. Люди, які визначили для себе пріоритетом захист своєї країни та служіння українському народові, мають жити у належних умовах".



При будівництві багато уваги приділили енергозбереженню:



- стіни складені з газоблоку товщиною 400 мм, утеплені мінеральною ватою товщиною 100 мм, що покрита штукатурною фасадною системою CERESIT;



- горищне перекриття утеплене пінопластом 200 мм, який захищений цементно-піщаною армованою стяжкою;



- підвальне перекриття також утеплили, для цього використали 50 мм екстрагований полістирол;



- встановлено вікна VHS з двокамерними енергозберігаючими склопакетами;



- покрівля зроблена з металочерепиці Прушински по дерев'яній кроквяній системі;



- перекриття в домі пустотні залізобетонні з вирівнюючою стяжкою.



В оздобленні використано фарбування стель та стін місць загального користування, в квартирах стіни облицьовані плиткою та поклеєні шпалерами стійкими до миття. Підлоги будинку облицьовані плиткою, в житлових кімнатах поклеєно лінолеум по самонівелюючій стяжці.



Для енергозабезпечення будівлі з урахуванням перспективи було прокладено 700 м кабельну лінію та встановлено в приміщенні клубу трансформатор потужністю 400 кВа, цієї потужності достатньо для живлення ще одної казарми.



Для каналізування будинку було прокладено близько 400 м нової каналізації замість існуючої, що не працювала. Це дозволило перепідключити до нової каналізації існуючий будинок.



Майбутнім пожильцям залишиться лише внести до квартир свої речі та розставити їх по місцям.



Вартість 1 кв.м. квартири становить 24 313 грн.



Спорудження будинку на 16 квартир загальною площею 1200 кв. м тривало чотири місяці та обійшлось в 29 175 966 грн.



Окрім того були виконані роботи по внутрішньомайданчиковій електриці та інженерії, бюджет яких склав – 4 804 356 грн.



На благоустрій витрачено 1 128 000 грн. Побутова техніка та мебель обійшлась в 1 665 740 грн.







Загальний бюджет будівництва та облаштування житлового будинку для військовослужбовців площею 1200 кв. м в Калинівці становить 37 211 998 грн.



Це вже другий будинок для військовослужбовців, збудований корпорацією Roshen, в рамках благодійного проекту. Аналогічний житловий будинок Корпорація збудувала і передала військовим Збройних сил України у 2014 році. Перший затишний двоповерховий будинок Roshen збудував під Броварами, на Київщині, для сімей військовослужбовців, яких передислокували із Криму. Він розташований поруч із військовою частиною.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У військовій частині в Калинівці, що на Вінниччині, відбулося урочисте відкриття будинку для військовослужбовців.В будинку два під'їзди на 16 квартир загальною площею 1200 квадратних метрів, - пише "Газета ua" На будівництво знадобилося 5 місяці та 37 211 998 грн. Це вже другий будинок для військовослужбовців, збудований корпорацією Roshen, в рамках благодійного проекту.Усі квартири мебльовані шафами та шафами-купе в кожній кімнаті та прихожій, кухонними гарнітурами з вбудованою технікою GORENJE, до складу якої входять електричні варочна поверхня, духовка, посудомийна машина та витяжка. Також кожна квартири укомплектована холодильником. Санвузли обладнані всією сантехнікою, бойлерами на 80-100 л, пральними машинами, дзеркалами і навіть тримачами туалетного паперу."Такого житла нам не вистачало під час надзвичайної ситуації у 2017 році,- відмітив командир військової частини полковник. – Якби військовослужбовці жили на території військової частини, їхнє реагування на ту ситуацію було б оперативнішим, а збитки меншими. Соціальний проект, який реалізувала корпорація Roshen, - свідчення небайдужого ставлення до проблем військовослужбовців, Збройних Сил України"."Коли в Україну прийшла війна, вся країна зрозуміла наскільки важлива армія для держави. З відомих причин держава на той час не змогла в повній мірі надати своїм захисникам належне забезпечення, саме тому наша компанія з самого початку війни на Сході України разом з усією країною долучилась до забезпечення і підтримки української армії - зауважила директор з розвитку соціальних проектів Кондитерської корпорації Roshen, Ірина Пономаренко. - Це будинок, де військові мають відчувати тепло, після важкої і відповідальної роботи. Люди, які визначили для себе пріоритетом захист своєї країни та служіння українському народові, мають жити у належних умовах".При будівництві багато уваги приділили енергозбереженню:- стіни складені з газоблоку товщиною 400 мм, утеплені мінеральною ватою товщиною 100 мм, що покрита штукатурною фасадною системою CERESIT;- горищне перекриття утеплене пінопластом 200 мм, який захищений цементно-піщаною армованою стяжкою;- підвальне перекриття також утеплили, для цього використали 50 мм екстрагований полістирол;- встановлено вікна VHS з двокамерними енергозберігаючими склопакетами;- покрівля зроблена з металочерепиці Прушински по дерев'яній кроквяній системі;- перекриття в домі пустотні залізобетонні з вирівнюючою стяжкою.В оздобленні використано фарбування стель та стін місць загального користування, в квартирах стіни облицьовані плиткою та поклеєні шпалерами стійкими до миття. Підлоги будинку облицьовані плиткою, в житлових кімнатах поклеєно лінолеум по самонівелюючій стяжці.Для енергозабезпечення будівлі з урахуванням перспективи було прокладено 700 м кабельну лінію та встановлено в приміщенні клубу трансформатор потужністю 400 кВа, цієї потужності достатньо для живлення ще одної казарми.Для каналізування будинку було прокладено близько 400 м нової каналізації замість існуючої, що не працювала. Це дозволило перепідключити до нової каналізації існуючий будинок.Майбутнім пожильцям залишиться лише внести до квартир свої речі та розставити їх по місцям.Вартість 1 кв.м. квартири становить 24 313 грн.Спорудження будинку на 16 квартир загальною площею 1200 кв. м тривало чотири місяці та обійшлось в 29 175 966 грн.Окрім того були виконані роботи по внутрішньомайданчиковій електриці та інженерії, бюджет яких склав – 4 804 356 грн.На благоустрій витрачено 1 128 000 грн. Побутова техніка та мебель обійшлась в 1 665 740 грн.Загальний бюджет будівництва та облаштування житлового будинку для військовослужбовців площею 1200 кв. м в Калинівці становить 37 211 998 грн.Це вже другий будинок для військовослужбовців, збудований корпорацією Roshen, в рамках благодійного проекту. Аналогічний житловий будинок Корпорація збудувала і передала військовим Збройних сил України у 2014 році. Перший затишний двоповерховий будинок Roshen збудував під Броварами, на Київщині, для сімей військовослужбовців, яких передислокували із Криму. Він розташований поруч із військовою частиною.

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