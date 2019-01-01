Поляки організували на Волині дитячий табір
29 липень, 22:54
На Волині волонтери з польського міста Гланська організували дитячий табір.
Він розташований в селищному парку Любешова, - пише газета "Нове життя".
У організації задіяні волонтери від шести різних християнських конфесій, тут їм допомагає пів сотні місцевих – молодь євангельські християни баптисти церкви «Спасіння» та ті, хто вивчає польську мову.
Як розповіли організатори Ольга та Філіп Мерц, уже першого ж дня було 250 діток віком від 5 до 17 років. Діти в таборі вивчають молитви, граються в сафарі, а тому й співають пісні на релігійну тематику – у африканському стилі.
Працюють в таборі різні «станції» - англійської мови, спорту, танців, рукоділля та вивчення біблійних історій. Кожен день проходить «під знаком різних звірів». Подібні п’ять таборів діють і в сусідній Маневиччині.
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Він розташований в селищному парку Любешова, - пише газета "Нове життя".
У організації задіяні волонтери від шести різних християнських конфесій, тут їм допомагає пів сотні місцевих – молодь євангельські християни баптисти церкви «Спасіння» та ті, хто вивчає польську мову.
Як розповіли організатори Ольга та Філіп Мерц, уже першого ж дня було 250 діток віком від 5 до 17 років. Діти в таборі вивчають молитви, граються в сафарі, а тому й співають пісні на релігійну тематику – у африканському стилі.
Працюють в таборі різні «станції» - англійської мови, спорту, танців, рукоділля та вивчення біблійних історій. Кожен день проходить «під знаком різних звірів». Подібні п’ять таборів діють і в сусідній Маневиччині.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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