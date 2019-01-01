вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Поляки організували на Волині дитячий табір

Поляки організували на Волині дитячий табір
На Волині волонтери з польського міста Гланська організували дитячий табір.

Він розташований в селищному парку Любешова, - пише газета "Нове життя".

У організації задіяні волонтери від шести різних християнських конфесій, тут їм допомагає пів сотні місцевих – молодь євангельські християни баптисти церкви «Спасіння» та ті, хто вивчає польську мову.

Як розповіли організатори Ольга та Філіп Мерц, уже першого ж дня було 250 діток віком від 5 до 17 років. Діти в таборі вивчають молитви, граються в сафарі, а тому й співають пісні на релігійну тематику – у африканському стилі.

Працюють в таборі різні «станції» - англійської мови, спорту, танців, рукоділля та вивчення біблійних історій. Кожен день проходить «під знаком різних звірів». Подібні п’ять таборів діють і в сусідній Маневиччині.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Волинь, Любешів, дитячий табір
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Терміново потрібна допомога молодому батькові двох дівчаток, який перебуває без свідомості у лікарні Луцька
Обрали нового голову Волинської обласної ради
Відомо, яким буде і коли з'явиться фонтан на Театральному майдані Луцька
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
30 липня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
У колодязі задихнулися працівники водоканалу
29 липень, 23:31
Поляки організували на Волині дитячий табір
29 липень, 22:54
Корпорація Roshen побудувала будинок для військових. ФОТО
29 липень, 22:19
Волинським містом пройшов багатотисячний міжнародний хресний хід. ФОТО
29 липень, 21:51
Схожі новини
У Любешеві знов перенесли суд щодо вбивства лосів У Любешеві знов перенесли суд щодо вбивства лосів
20 липень, 15:43
У волинському селищі планують капітально відремонтувати будинок культури У волинському селищі планують капітально відремонтувати будинок культури
12 липень, 08:50
На Волині буревієм повалило дерева. ФОТО На Волині буревієм повалило дерева. ФОТО
11 липень, 14:32
«До» та «після»: як у Любешові реконструювали пам’ятник полеглим героям «До» та «після»: як у Любешові реконструювали пам’ятник полеглим героям
01 травень, 20:56
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
30 липня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
 0
У колодязі задихнулися працівники водоканалу
29 липень, 23:31
 0
Поляки організували на Волині дитячий табір
29 липень, 22:54
 0
Корпорація Roshen побудувала будинок для військових. ФОТО
29 липень, 22:19
 0
Волинським містом пройшов багатотисячний міжнародний хресний хід. ФОТО
29 липень, 21:51
 0
Медіа
відео
1/8
﻿