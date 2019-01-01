Довша відпустка та «вільна» обідня перерва: в Україні хочуть змінити Трудовий кодекс





Про це заявив прем’єр-міністр Володимир Гройсман, - пише



Зокрема, у Міністерстві соціальної політики пропонують ввести такі корективи до Трудового кодексу України:



- обідня перерва може бути в будь-який час,

- віддалену роботу буде узаконено,

- фрілансери отримають статус працевлаштованих.



В новому Трудовому кодексі буде кілька приємних сюрпризів для вихователів дитячих садків: їх прирівняли до професії вчителя, і їхня відпустка збільшиться з 42 до 56 календарних днів.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В Україні з 1 січня 2020 року планують внести зміни до Трудового кодексу.Про це заявив прем’єр-міністр Володимир Гройсман, - пише Finance.ua Зокрема, у Міністерстві соціальної політики пропонують ввести такі корективи до Трудового кодексу України:- обідня перерва може бути в будь-який час,- віддалену роботу буде узаконено,- фрілансери отримають статус працевлаштованих.В новому Трудовому кодексі буде кілька приємних сюрпризів для вихователів дитячих садків: їх прирівняли до професії вчителя, і їхня відпустка збільшиться з 42 до 56 календарних днів.

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