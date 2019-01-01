Довша відпустка та «вільна» обідня перерва: в Україні хочуть змінити Трудовий кодекс
Сьогодні, 01:13
В Україні з 1 січня 2020 року планують внести зміни до Трудового кодексу.
Про це заявив прем’єр-міністр Володимир Гройсман, - пише Finance.ua
Зокрема, у Міністерстві соціальної політики пропонують ввести такі корективи до Трудового кодексу України:
- обідня перерва може бути в будь-який час,
- віддалену роботу буде узаконено,
- фрілансери отримають статус працевлаштованих.
В новому Трудовому кодексі буде кілька приємних сюрпризів для вихователів дитячих садків: їх прирівняли до професії вчителя, і їхня відпустка збільшиться з 42 до 56 календарних днів.
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Про це заявив прем’єр-міністр Володимир Гройсман, - пише Finance.ua
Зокрема, у Міністерстві соціальної політики пропонують ввести такі корективи до Трудового кодексу України:
- обідня перерва може бути в будь-який час,
- віддалену роботу буде узаконено,
- фрілансери отримають статус працевлаштованих.
В новому Трудовому кодексі буде кілька приємних сюрпризів для вихователів дитячих садків: їх прирівняли до професії вчителя, і їхня відпустка збільшиться з 42 до 56 календарних днів.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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