Медик порадив, як корисно провести останній місяць літа
Сьогодні, 03:21
В останній місяць літа варто підготувати свій організм до авітамінозу та робочих буднів.
Так радить доктор медичних наук, завідувач кафедрою клінічної, лабораторної імунології і алергології Національної медичної академії післядипломної освіти ім. П.Шупика Віктор Літус, - пише УНН.
Також медик каже. що в серпні потрібно наситити свій організм вітамінами та психологічно розвантажити себе подорожами.
"Я рекомендую літо використати для подорожей, і бажано не просто змінити роботу на дім, або дачу, а на інше місто, країну. Дуже корисно кардинально змінювати обстановку. Наші дослідження показують, що якщо людина проводить відпустку вдома то вона не відпочиває психологічно. Адже в голові не ламається стереотип", - сказав Літус.
За його словами, літом бажано раніше лягати спати та вставати, щоб не прокидатися, коли на вулиці вже спекотно.
"Я звернув увагу на своїх пацієнтів, ті хто почали раніше вставати і виходити на вулицю, а потім ховатися від спеки, та виходити, коли прохолодніше стали краще себе почувати та виглядати", - зазначив Літус.
Окрім того, медик порадив багато пити води, їсти фруктів, овочів. Активно проводити час, катаючись на велосипеді, купатися, ходити до басейну та багато гуляти пішки.
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Так радить доктор медичних наук, завідувач кафедрою клінічної, лабораторної імунології і алергології Національної медичної академії післядипломної освіти ім. П.Шупика Віктор Літус, - пише УНН.
Також медик каже. що в серпні потрібно наситити свій організм вітамінами та психологічно розвантажити себе подорожами.
"Я рекомендую літо використати для подорожей, і бажано не просто змінити роботу на дім, або дачу, а на інше місто, країну. Дуже корисно кардинально змінювати обстановку. Наші дослідження показують, що якщо людина проводить відпустку вдома то вона не відпочиває психологічно. Адже в голові не ламається стереотип", - сказав Літус.
За його словами, літом бажано раніше лягати спати та вставати, щоб не прокидатися, коли на вулиці вже спекотно.
"Я звернув увагу на своїх пацієнтів, ті хто почали раніше вставати і виходити на вулицю, а потім ховатися від спеки, та виходити, коли прохолодніше стали краще себе почувати та виглядати", - зазначив Літус.
Окрім того, медик порадив багато пити води, їсти фруктів, овочів. Активно проводити час, катаючись на велосипеді, купатися, ходити до басейну та багато гуляти пішки.
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