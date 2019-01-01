Медик порадив, як корисно провести останній місяць літа

В останній місяць літа варто підготувати свій організм до авітамінозу та робочих буднів.Так радить доктор медичних наук, завідувач кафедрою клінічної, лабораторної імунології і алергології Національної медичної академії післядипломної освіти ім. П.Шупика Віктор Літус, - пише УНН.Також медик каже. що в серпні потрібно наситити свій організм вітамінами та психологічно розвантажити себе подорожами."Я рекомендую літо використати для подорожей, і бажано не просто змінити роботу на дім, або дачу, а на інше місто, країну. Дуже корисно кардинально змінювати обстановку. Наші дослідження показують, що якщо людина проводить відпустку вдома то вона не відпочиває психологічно. Адже в голові не ламається стереотип", - сказав Літус.За його словами, літом бажано раніше лягати спати та вставати, щоб не прокидатися, коли на вулиці вже спекотно."Я звернув увагу на своїх пацієнтів, ті хто почали раніше вставати і виходити на вулицю, а потім ховатися від спеки, та виходити, коли прохолодніше стали краще себе почувати та виглядати", - зазначив Літус.Окрім того, медик порадив багато пити води, їсти фруктів, овочів. Активно проводити час, катаючись на велосипеді, купатися, ходити до басейну та багато гуляти пішки.