На дитячому майданчику знайшли гранату
Сьогодні, 04:09
Близько о пів на дев'яту вечора понеділка, 29 липня, чоловік знайшов гранату на одному з дитмайданчиків Миколаєва.
Боєприпас був захований під розфарбовану шину. Перехожий одразу ж зателефонував до поліції, - повідомляє ТСН.
На місце приїхали слідчо-оперативна група, вибухотехніки та рятувальники.
"За висновком фахівців, знахідка – це корпус гранати РГД-5. Під час обстеження території до правоохоронців підійшла 53-річна жінка, яка повідомила, що у неї в сумці - запал до цього вибухонебезпечного пристрою, а сам корпус від гранати приніс її 32-річний син. Зі слів жінки, коли вона побачила, що він приніс гранату додому, то одразу відібрала запал і наказала позбутися небезпечної знахідки. Однак, коли чоловік намагався позбутися гранати, то був помічений перехожими", - повідомили у відділі комунікації поліції Миколаївської області.
Вибухотехніки вилучили небезпечний предмет для подальшого знищення.
"Наразі поліцейські встановлюють всі обставини, опитуються чоловік, його мати та свідки, та встановлюється, як небезпечний пристрій потрапив до рук чоловіка. Вирішується питання щодо внесення вказаної події до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками ч. 1 ст. 263 КК України. Санкція вказаної статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до семи років. Триває слідство", - зазначили в поліції.
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Боєприпас був захований під розфарбовану шину. Перехожий одразу ж зателефонував до поліції, - повідомляє ТСН.
На місце приїхали слідчо-оперативна група, вибухотехніки та рятувальники.
"За висновком фахівців, знахідка – це корпус гранати РГД-5. Під час обстеження території до правоохоронців підійшла 53-річна жінка, яка повідомила, що у неї в сумці - запал до цього вибухонебезпечного пристрою, а сам корпус від гранати приніс її 32-річний син. Зі слів жінки, коли вона побачила, що він приніс гранату додому, то одразу відібрала запал і наказала позбутися небезпечної знахідки. Однак, коли чоловік намагався позбутися гранати, то був помічений перехожими", - повідомили у відділі комунікації поліції Миколаївської області.
Вибухотехніки вилучили небезпечний предмет для подальшого знищення.
"Наразі поліцейські встановлюють всі обставини, опитуються чоловік, його мати та свідки, та встановлюється, як небезпечний пристрій потрапив до рук чоловіка. Вирішується питання щодо внесення вказаної події до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками ч. 1 ст. 263 КК України. Санкція вказаної статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до семи років. Триває слідство", - зазначили в поліції.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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