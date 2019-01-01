вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

На дитячому майданчику знайшли гранату

На дитячому майданчику знайшли гранату
Близько о пів на дев'яту вечора понеділка, 29 липня, чоловік знайшов гранату на одному з дитмайданчиків Миколаєва.

Боєприпас був захований під розфарбовану шину. Перехожий одразу ж зателефонував до поліції, - повідомляє ТСН.

На місце приїхали слідчо-оперативна група, вибухотехніки та рятувальники.

"За висновком фахівців, знахідка – це корпус гранати РГД-5. Під час обстеження території до правоохоронців підійшла 53-річна жінка, яка повідомила, що у неї в сумці - запал до цього вибухонебезпечного пристрою, а сам корпус від гранати приніс її 32-річний син. Зі слів жінки, коли вона побачила, що він приніс гранату додому, то одразу відібрала запал і наказала позбутися небезпечної знахідки. Однак, коли чоловік намагався позбутися гранати, то був помічений перехожими", - повідомили у відділі комунікації поліції Миколаївської області.

Вибухотехніки вилучили небезпечний предмет для подальшого знищення.

"Наразі поліцейські встановлюють всі обставини, опитуються чоловік, його мати та свідки, та встановлюється, як небезпечний пристрій потрапив до рук чоловіка. Вирішується питання щодо внесення вказаної події до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками ч. 1 ст. 263 КК України. Санкція вказаної статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до семи років. Триває слідство", - зазначили в поліції.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Миколаїв, граната
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Терміново потрібна допомога молодому батькові двох дівчаток, який перебуває без свідомості у лікарні Луцька
Обрали нового голову Волинської обласної ради
Відомо, яким буде і коли з'явиться фонтан на Театральному майдані Луцька
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На дитячому майданчику знайшли гранату
Сьогодні, 04:09
Медик порадив, як корисно провести останній місяць літа
Сьогодні, 03:21
Новачок Прем`єр-ліги підсилився колишнім гравцем «Волині»
Сьогодні, 02:17
Довша відпустка та «вільна» обідня перерва: в Україні хочуть змінити Трудовий кодекс
Сьогодні, 01:13
В Україні запрацював сайт небезпечної продукції
Сьогодні, 00:27
Схожі новини
Волинянин знайшов гранату у траві Волинянин знайшов гранату у траві
22 липень, 08:36
Кандидату у нардепи на Рівненщині обстріляли авто і прикріпили гранату до ручки Кандидату у нардепи на Рівненщині обстріляли авто і прикріпили гранату до ручки
15 липень, 10:41
На Рівненщині від вибуху гранати чоловікові відірвало руку На Рівненщині від вибуху гранати чоловікові відірвало руку
05 липень, 20:45
У Луцьку затримали чоловіка, який перебував у розшуку. ФОТО У Луцьку затримали чоловіка, який перебував у розшуку. ФОТО
22 травень, 13:24
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На дитячому майданчику знайшли гранату
Сьогодні, 04:09
 0
Медик порадив, як корисно провести останній місяць літа
Сьогодні, 03:21
 0
Новачок Прем`єр-ліги підсилився колишнім гравцем «Волині»
Сьогодні, 02:17
 0
Довша відпустка та «вільна» обідня перерва: в Україні хочуть змінити Трудовий кодекс
Сьогодні, 01:13
 0
В Україні запрацював сайт небезпечної продукції
Сьогодні, 00:27
 0
Медіа
відео
1/8
﻿