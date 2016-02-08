Від вибуху бензину загинув дворічний хлопчик

Жахливий нещасний випадок забрав життя дитини в Дніпрі.У реанімації лікарні в Дніпрі помер дворічний малюк, який постраждав від вибуху, - інформує Politeka.Серце маленького Еміля зупинилося 27 липня. Лікарі 8 днів боролися за його життя, але, на жаль, безуспішно. Дитина отримала опіки 90% поверхні тіла.Повідомляється, що в приватному секторі, де Еміль жив зі своїми рідними, вибухнув бензин. У цей момент дитина перебувала поруч, і його вмить охопило полум’я. Дідусь голими руками витягав онука з вогню, в результаті чого сам отримав опіки 60% тіла.Про смерть хлопчика повідомив імам культурного центру в Дніпрі Едгар Девлікамов, який приїжджав до лікарні, щоб помолитися біля малюка в критичні дні.Він розповів: "Подзвонив батько хлопчика і повідомив трагічну новину. Це наші парафіяни – азербайджанська родина з Магдалинівки. Дідусеві з самого початку не говорили, що онук помер. По суті, в нещасному випадку є вина дідуся, який не дотримувався техніки безпеки , використовуючи бензин для обробки дерева в гаражі приватного будинку. Випадок стався о 8 ранку. Якраз в цей момент малюк прокинувся і вибіг на подвір’я, хоча зазвичай завжди прокидався не раніше дев’ятої години. Саме в цей нещасливий момент він проходив повз гаража".